NÓNG: Không còn là tin đồn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby chính thức ly hôn

Cặp vợ chồng bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn sau 7 năm bên nhau.

Vào ngày 28/1, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố đường ai nấy đi. Cụ thể, trên Weibo cá nhân, cả hai đều đăng tải dòng trạng thái: "Cảm ơn vì tất cả những gì trong quá khứ, tương lai vẫn là người nhà!" và đính kèm tên đối phương như lời tuyên bố ly hôn.

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy từng là một trong những cặp đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ thế hệ mới. Trong "đám cưới thế kỷ" diễn ra năm 2015, Hiểu Minh hứa hẹn cả đời nâng niu, chiều chuộng Angelababy như công chúa. Năm 2017, Angelababy sinh con đầu lòng, khiến cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn. Tuy nhiên, từ 2018, tin đồn về hôn nhân rạn nứt của cặp vợ chồng bắt đầu rộ lên trong showbiz, dần dần không thể kiểm soát.

Cả hai đều thông báo ly hôn trên trang cá nhân Weibo - Ảnh: Chụp màn hình

Theo truyền thông xứ Trung, cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau từ tháng 8/2018. Nữ diễn viên không có mặt trong các sự kiện của gia đình Huỳnh Hiểu Minh. Cô thường được trông thấy một mình đưa con đi chơi, thậm chí dẫn con tới phim trường để tiện chăm sóc. Họ chỉ được bắt gặp đi cùng nhau khi tổ chức sinh nhật cho con trai Tiểu Hải Miên hay khi đưa con đến bệnh viện.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi hai nghệ sĩ đường ai nấy đi. Song, đa số đều cho rằng hôn nhân của cả hai đã rạn nứt từ năm 2018, đây là điều được dự đoán sẽ sớm xảy ra.

Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn sau 7 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực nhất màn ảnh Trung Quốc. Anh nổi tiếng với các phim Thần điêu đại hiệp, Bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký, Bong bóng mùa hè...

Angela Baby là diễn viên, người mẫu ảnh được quan tâm tại Trung Quốc. Cô đóng nhiều phim như Lần đầu tiên, Địch Nhân Kiệt, Cô phương bất tự thưởng, Cô dâu đại chiến... Dù vậy, năng lực diễn xuất của người đẹp không được ghi nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khong-con-la-tin-don-huynh-hieu-minh-va-angela-baby-chinh-thuc-ly-hon-448259.html