Đang biểu diễn, tình cũ Huỳnh Hiểu Minh 'muối mặt' trước sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 03/01/2022 16:14

Lý Phi Nhi mới đây đã khiến dân tình "ngượng chín mặt" khi gặp phải sự cố bị tụt váy ngay trên sóng truyền hình.

Lý Phi Nhi là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc. Nhưng phải đến khi cô tham gia vào vai diễn cho bộ phim "Lộc Đỉnh Ký" vào năm 2007 thì đây chính là bước ngoặt cho sự nghiệp. Đây là bộ phim đã khiến cho hình ảnh cũng như độ nổi tiếng của mỹ nhân lên nhanh như "diều gặp gió". Bộ phim không chỉ đưa sự nghiệp của cô lên mây, mà nó còn giúp cô bén duyên với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi diện một chiếc váy màu đen và quần đùi bó sát, đôi môi đỏ toát lên đầy khí chất vô cùng gợi cảm.

ly phi nhi
Lý Phi Nhi bị tụt váy lúc đang biểu diễn - Ảnh: Internet
ly phi nhi 1
ly phi nhi 3
Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng xử lý sự cố một cách khéo léo - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang biểu diễn nhảy cùng vũ đoàn cực sung thì Lý Phi Nhi bất ngờ gặp phải một sự cố đáng buồn. Theo đó, khi thực hiện động tác khó, cô vô tình bị tụt váy cúp ngực khiến cô nhanh chóng phải lấy tay để che lại và kéo lên tránh tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh việc phản ứng nhanh, nữ ca sĩ cũng khéo léo sử dụng các chuyển động của vũ đoàn trên sân khấu để chỉnh lại trang phục của mình và hoàn thiện phần biểu diễn.

ly phi nhi 4
Nữ ca sĩ và Huỳnh Hiểu Minh từng hẹn hò - Ảnh: Internet

Chính cách xử lý khéo léo và nhanh nhẹn của mình đã giúp Lý Phi Nhi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng ngôi sao Lý Phi Nhi có cách xử lý sự cố thông minh, vừa có nhan sắc cũng như vóc dáng, ngoại hình rất ấn tượng.

Sau khi chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, vài năm sau có tin đồn cô đang hẹn hò với người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, Lý Phi Nhi vẫn không lên tiếng nhiều về đời tư của mình.

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Thân hình nuột nà chuẩn ba vòng của Dương Mịch - đại sứ thương hiệu cho hãng nội y đình đám của Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Phi Nhi Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ tình cũ Huỳnh Hiểu Minh làng sao

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Dương Mịch 'gây bão' trong loạt ảnh diện đồ ngủ, nhưng nhân ngay 'điểm trừ' chỉ vì lý do này

Không phải Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị 'tóm sống' đưa tình trẻ về nhà riêng

Không phải Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị 'tóm sống' đưa tình trẻ về nhà riêng

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Trước nghi vấn 'rạn nứt tình cảm' với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến bị bắt gặp vui vẻ bên 'tình mới' khá điển trai

Trước nghi vấn 'rạn nứt tình cảm' với Trương Vũ Kiếm, Ngô Thiến bị bắt gặp vui vẻ bên 'tình mới' khá điển trai

Dương Tử lộng lẫy trên sân khấu, nhưng lại bị 'điểm trừ' vì điều nhỏ nhặt này

Dương Tử lộng lẫy trên sân khấu, nhưng lại bị 'điểm trừ' vì điều nhỏ nhặt này

Gác lại hào quang sân khấu, Vương Lực Hoành bước vào 'cuộc chiến' giành lại quyền nuôi con

Gác lại hào quang sân khấu, Vương Lực Hoành bước vào 'cuộc chiến' giành lại quyền nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 46 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 16 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào