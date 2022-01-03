Đang biểu diễn, tình cũ Huỳnh Hiểu Minh 'muối mặt' trước sự cố trên sân khấu

Lý Phi Nhi là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc. Nhưng phải đến khi cô tham gia vào vai diễn cho bộ phim "Lộc Đỉnh Ký" vào năm 2007 thì đây chính là bước ngoặt cho sự nghiệp. Đây là bộ phim đã khiến cho hình ảnh cũng như độ nổi tiếng của mỹ nhân lên nhanh như "diều gặp gió". Bộ phim không chỉ đưa sự nghiệp của cô lên mây, mà nó còn giúp cô bén duyên với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".

Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi diện một chiếc váy màu đen và quần đùi bó sát, đôi môi đỏ toát lên đầy khí chất vô cùng gợi cảm.