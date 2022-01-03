Đang biểu diễn, tình cũ Huỳnh Hiểu Minh 'muối mặt' trước sự cố trên sân khấu

Lý Phi Nhi mới đây đã khiến dân tình "ngượng chín mặt" khi gặp phải sự cố bị tụt váy ngay trên sóng truyền hình.
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Lý Phi Nhi là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Trung Quốc. Nhưng phải đến khi cô tham gia vào vai diễn cho bộ phim "Lộc Đỉnh Ký" vào năm 2007 thì đây chính là bước ngoặt cho sự nghiệp. Đây là bộ phim đã khiến cho hình ảnh cũng như độ nổi tiếng của mỹ nhân lên nhanh như "diều gặp gió". Bộ phim không chỉ đưa sự nghiệp của cô lên mây, mà nó còn giúp cô bén duyên với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi".
Mới đây, cô nàng đã gây chú ý khi diện một chiếc váy màu đen và quần đùi bó sát, đôi môi đỏ toát lên đầy khí chất vô cùng gợi cảm.
Cụ thể, khi đang biểu diễn nhảy cùng vũ đoàn cực sung thì Lý Phi Nhi bất ngờ gặp phải một sự cố đáng buồn. Theo đó, khi thực hiện động tác khó, cô vô tình bị tụt váy cúp ngực khiến cô nhanh chóng phải lấy tay để che lại và kéo lên tránh tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh việc phản ứng nhanh, nữ ca sĩ cũng khéo léo sử dụng các chuyển động của vũ đoàn trên sân khấu để chỉnh lại trang phục của mình và hoàn thiện phần biểu diễn.
Chính cách xử lý khéo léo và nhanh nhẹn của mình đã giúp Lý Phi Nhi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng ngôi sao Lý Phi Nhi có cách xử lý sự cố thông minh, vừa có nhan sắc cũng như vóc dáng, ngoại hình rất ấn tượng.
Sau khi chia tay với Huỳnh Hiểu Minh, vài năm sau có tin đồn cô đang hẹn hò với người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, Lý Phi Nhi vẫn không lên tiếng nhiều về đời tư của mình.