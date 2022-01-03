Không phải Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị 'tóm sống' đưa tình trẻ về nhà riêng

Sao quốc tế 03/01/2022 15:12

Lý Tiểu Lộ tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội khi bị bắt gặp dẫn đàn ông lạ mặt về nhà riêng.

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại được phen xôn xao khi thông tin vợ cũ của Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ hẹn hò. Theo đó, truyền thông xứ Trung quyết định tung loạt ảnh nữ diễn viên họ Lý dẫn 1 người đàn ông về nhà riêng.

Theo đó, hình ảnh Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng 1 chàng trai ăn mặc theo phong cách hiphop. Cả hai cùng lên 1 chiếc siêu xe và cùng đi mua đồ ăn vặt, trò chuyện vui vẻ trước khi trở về nhà riêng của nữ diễn viên tại Bắc Kinh.

gia nai luong
Vợ cũ của Giả Nãi Lượng và tình mới không ngại ngần xuất hiện bên cạnh nhau - Ảnh: Internet
gia nai luong 1
Chàng trai này đã từng bị cánh săn ảnh bắt gặp hồi tháng 5 - Ảnh Sohu

Trang Sina cho biết, chàng trai này chính là người từng bị giới truyền thông "tóm sống" cảnh đi xem phim, trở về nhà mỹ nhân họ Lý hồi tháng 5. Điều này làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã hẹn hò với nhau được 1 khoảng thời gian khá dài, tuy nhiên không công khai tình cảm.

gia nai luong 2
Giả Nãi Lượng phủ nhận việc tái hợp vợ cũ - Ảnh: Internet

Không lâu trước đây, vào ngày 22/12, trên mạng xã hội lan truyền tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ tái hôn. Tuy nhiên, phía nam diễn viên sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Đây là lần hiếm hoi Giả Nãi Lượng lên tiếng phủ nhận việc quay lại với vợ cũ. Được biết, dù không còn bên nhau, tài tử họ Giả vẫn quan tâm và chu cấp đầy đủ cho con gái. Về phía Lý Tiểu Lộ, cô bị tẩy chay khỏi làng giải trí, không thể hoạt động nghệ thuật.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Phải chăng vì Lý Thần không muốn bị liên lụy do sự cố trốn thuế của bạn gái mà cặp đôi chia tay trong tiếc nuối khiến cư dân mạng bất bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Nãi Lượng Lý Tiểu Lộ sao Hoa ngữ làng sao Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng

TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng – Lý Thần đứt gánh giữa đường: Có phải do nhà trai quá bạc tình bạc nghĩa?

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ

Rộ tin Dương Dương sẽ nên duyên cùng Dương Tử trong dự án cấp S+ của Tencent 'Trường tương tư'?

Rộ tin Dương Dương sẽ nên duyên cùng Dương Tử trong dự án cấp S+ của Tencent 'Trường tương tư'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Tin tức dưa Cbiz ngày 03/01: Thái độ của Nhiệt Ba với đàn chị Dương Mịch ra sao, Cung Tuấn được yêu thích nhất năm

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 18 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào