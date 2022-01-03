Không phải Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ bị 'tóm sống' đưa tình trẻ về nhà riêng

Lý Tiểu Lộ tiếp tục gây xôn xao mạng xã hội khi bị bắt gặp dẫn đàn ông lạ mặt về nhà riêng.

Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ lại được phen xôn xao khi thông tin vợ cũ của Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ hẹn hò. Theo đó, truyền thông xứ Trung quyết định tung loạt ảnh nữ diễn viên họ Lý dẫn 1 người đàn ông về nhà riêng.

Theo đó, hình ảnh Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng 1 chàng trai ăn mặc theo phong cách hiphop. Cả hai cùng lên 1 chiếc siêu xe và cùng đi mua đồ ăn vặt, trò chuyện vui vẻ trước khi trở về nhà riêng của nữ diễn viên tại Bắc Kinh.

Vợ cũ của Giả Nãi Lượng và tình mới không ngại ngần xuất hiện bên cạnh nhau - Ảnh: Internet Chàng trai này đã từng bị cánh săn ảnh bắt gặp hồi tháng 5 - Ảnh Sohu

Trang Sina cho biết, chàng trai này chính là người từng bị giới truyền thông "tóm sống" cảnh đi xem phim, trở về nhà mỹ nhân họ Lý hồi tháng 5. Điều này làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã hẹn hò với nhau được 1 khoảng thời gian khá dài, tuy nhiên không công khai tình cảm.

Giả Nãi Lượng phủ nhận việc tái hợp vợ cũ - Ảnh: Internet

Không lâu trước đây, vào ngày 22/12, trên mạng xã hội lan truyền tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ tái hôn. Tuy nhiên, phía nam diễn viên sau đó đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Đây là lần hiếm hoi Giả Nãi Lượng lên tiếng phủ nhận việc quay lại với vợ cũ. Được biết, dù không còn bên nhau, tài tử họ Giả vẫn quan tâm và chu cấp đầy đủ cho con gái. Về phía Lý Tiểu Lộ, cô bị tẩy chay khỏi làng giải trí, không thể hoạt động nghệ thuật.

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