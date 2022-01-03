"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ

Sao quốc tế 03/01/2022 13:00

Ở tuổi 55, vóc dáng cùng nhan sắc của nàng "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng khiến hội chị em phải ngả mũ thán phục.

Lý Nhược Đồng đã không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích màn ảnh Hoa ngữ hiện nay sau sự thành công của Thần Điêu Đại Hiệp và Thiên Long Bát Bộ. Cũng nhờ nhân vật Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp mới có tên gọi “Cô Cô” dành cho Lý Nhược Đồng như ngày hôm nay.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 1 

Mới đây, Lý Nhược Đồng chiếm trọn spotlight với khả năng "hack tuổi" đỉnh cao lu mờ cả dàn nữ thần 8X-9X Cbiz tại đêm Gala Tất niên. 

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 2

Những tấm hình của nàng "Tiểu Long Nữ" khiến netizen choáng váng với body mảnh mai được khoe khéo nhờ chiếc váy hở bạo, vóc dáng cực kỳ mi nhon cùng vòng eo săn chắc 0% mỡ thừa.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 3

Ở tuổi 55, Lý Nhược Đồng gây bão với nhan sắc sắc sảo, làn da căng mịn, không có bất cứ dấu hiệu của lão hoá nào. Có thể nói, visual của người đẹp họ Lý chẳng hề kém cạnh so với đàn em trong nghề.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 4 

Cận cảnh nhan sắc của nàng Tiểu Long Nữ khiến chị em phải ghen tị đỏ mắt. Với làn da săn chắc, gương mặc rạng rỡ và tràn đầy sức sống, người đẹp hoàn toàn làm lu mờ Dương Mịch, Angela Baby,... tại chương trình Gala Tất niên năm vừa qua.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 5 

Sau 26 năm đảm nhận vai "Tiểu Long Nữ" trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, giờ đây Lý Nhược Đồng vẫn giữ gìn nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp đến nao lòng, bất chấp thời gian và tuổi tác. Khi ngắm những bức ảnh này, người ta nhận xét cô gần như không thay đổi theo thời gian, nhất là so với diện mạo khi cô nhận vai diễn để đời Tiểu Long Nữ. 

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 6 

Trước đó, tại sự kiện Sohu Fashion Awards, nàng "Tiểu Long Nữ" cũng gây bão thảm đỏ với màn khoe vòng eo săn chắc đến khó tin.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 7 

Với body đẹp tuyệt mỹ ở độ tuổi U60, Lý Nhược Đồng “đè bẹp” dàn sao hot nhất nhì xứ Trung như Angela Baby, Tống Tổ Nhi, Thái Trác Nghi,… Đây chính là thành quả tập luyện không biết mệt mỏi của Lý Nhược Đồng trong suốt thời gian dài vừa qua.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 8

 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khoe body bỏng mắt ở tuổi 55 “chặt đẹp” dàn mỹ nhân Hoa ngữ - Ảnh 9 

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em

Dù ở tuổi tứ tuần nhưng "Cô Cô" Tiểu Long Nữ vẫn đẹp rạng ngời như gái 20.

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Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em

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