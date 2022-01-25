Dù được trả cát xê 'khủng', 3 sao nam này vẫn một mực từ chối đóng cùng Angela Baby

Sao quốc tế 25/01/2022 10:08

Dù đã tham gia diễn xuất rất nhiều nhưng kỹ năng của Angela Baby gần như không tiến bộ. Chính vì vậy, có nhiều bạn diễn không muốn hợp tác với Angela Baby lần hai.

Angela Baby nổi tiếng là thảm họa diễn xuất trong giới giải trí Hoa ngữ. Chưa kể, nữ diễn viên bị chỉ trích vì nhận vai nữ chính với mức cát xê cao. Khả năng diễn xuất hạn chế của cô khiến những phim có sự góp mặt của nữ diễn viên đều thất bại.

Mới đây, trang Sohu đã điểm mặt 3 sao nam muốn "tránh mặt" bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Họ gồm Trần Đạo Minh, Lưu Đức HoaNgô Kinh. Trần Đạo Minh là một ngôi sao gạo cội, ông ấy rất nghiêm túc trong diễn xuất nhưng cũng luôn đối xử tốt với mọi người. Lưu Đức Hoa thì vừa tốt bụng lại chu đáo. Người cuối cùng là Ngô Kinh, "ông hoàng phòng vé" của làng giải trí Hoa ngữ.

Angela Baby
Angela Baby - Ảnh: Internet

Trần Đạo Minh vốn là một người nghiêm túc trong công việc, diễn xuất bằng cả trái tim mình. Khi gặp Angela Baby, một người không có kỹ năng diễn xuất, thậm chí không hiểu về diễn xuất, điều này khiến nam diễ viên "gạo cội" này rất khó chịu. Nhiều CDM đặt câu hỏi là tại sao đoàn phim lại có thể để 2 người này kết hợp với nhau trong "Dục Vọng Chi Thành". Tuy nhiên, vì nghe danh Angela Baby từ lâu nên Trần Đạo Minh đã chủ động rút khỏi dự án này khi biết cô tham gia.

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Trần Đạo Minh - Ảnh: Internet

Lưu Đức Hoa cũng có lời thề không nhận kịch bản nào có Angela Baby tham gia dù được trả cả "núi tiền". Trước đó, nam tài tử từng có một trải nghiệm cực tệ với bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Khi 2 người đóng chung trong "Kiến Đảng Vĩ Nghiệp" năm 2011, Angela Baby đã khiến Lưu Đức Hoa phải quay đi quay lại hàng chục lần cảnh chia tay chỉ vì cô ấy không thể khóc. Cuối cùng, đoàn phim đã phải nhỏ nước mắt cho Angela Baby để kết thúc cảnh phim này. 

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Lưu Đức Hoa - Ảnh: Internet

Ngô Kinh từng thẳng thắn tuyên bố không mời Angela đóng phim của mình với lý do cát xê của cô nàng quá cao. 

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Ngô Kinh - Ảnh: Internet

Angela Baby sở hữu nhan sắc cực phẩm, vóc dáng nuột nà... nhưng điều kiện cần để trở thành một diễn viên là kỹ năng diễn xuất thì cô ấy không có. Vì vậy, dù cô ấy có đẹp, có nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa thì giới làm phim Cbiz cũng không dám hợp tác. Tuy nhiên, thời gian qua, Angelababy đã thay đổi hướng đi trong sự nghiệp, cô nhận vai đa dạng, sẵn sàng đóng vai phụ để được tham gia dự án chất lượng.

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Từ khóa:   Angela Baby Lưu Đức Hoa Ngô Kinh  Trần Đạo Minh sao Hoa ngữ

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