“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình

Sao quốc tế 19/01/2022 20:39

Thông tin cặp sao đình đám này đang hẹn hò khiến dân tình bấn loạn.

Mới đây, cặp sao Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa bất ngờ lộ ảnh hẹn hò khiến làng giải trí xứ Trung "sốt xình xịch". Cả hai bị netizen phát hiện tới 1 nhà hàng lẩu dùng bữa, xung quanh cặp đôi không có thêm bất cứ nhân viên hay bạn bè thân thiết nào đi cùng.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 1

Không dừng lại ở đó, một netizen cho hay, Lưu Học Nghĩa tỏ ra quan tâm và chăm lo cho Trương Dư Hi. Anh chàng thận trọng bóc tôm cho bạn gái tin đồn.

Ngay lập tức, truyền thông và người hâm mộ xôn xao đặt câu hỏi phải chăng “đối thủ nhan sắc của Angela Baby” đang hẹn hò với bạn diễn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đưa ra phản hồi rõ ràng.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên Trương Dư Hi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò với mỹ nam họ Lưu. Tháng 8/2021, tài tử họ Lưu bị phát hiện đã về chung cư của người đẹp Dữ quân ca sau khi kết thúc buổi ghi hình. Dư Hi cũng bị chụp được khoảnh khắc vui vẻ đón Lưu Học Nghĩa vào nhà. Cả hai ở lại qua đêm, sáng hôm sau lần lượt rời khỏi tòa nhà để đi làm.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 3 

Cũng vì vậy mà nhiều hình ảnh tình tứ của cả hai trên phim trường Khi Bóng Đêm Gợn Sóng đã bị những đôi mắt tinh tường "khai quật" lại.

Những bức ảnh cho thấy Lưu Học Nghĩa rất quan tâm đến Trương Dư Hi. Dù trên các clip chính thức anh rất hay bông đùa và chọc ghẹo bạn diễn nhưng trong một số ảnh chưa công bố, anh chàng lại có nhiều cử chỉ thân mật với cô nàng.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 4

 “Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 5

 “Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 6

 “Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 7

 “Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 8 

Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi trực thuộc công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ. Họ có cơ hội hợp tác qua nhiều dự án. Tác phẩm mới nhất cả hai đóng cặp là Khi bóng đêm gợn sóng.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 9 

Trương Dư Hi sinh năm 1993, sở hữu visual sắc sảo và mang nhiều nét phương Tây. Chính vì vẻ đẹp ấn tượng này mà nữ diễn viên được nhận xét có nhiều nét giống với Angela Baby.

Cô tạo danh tiếng qua thành công của một số tác phẩm như Nàng công chúa tôi yêu, Không thể ôm lấy em, Hậu cung Như Ý truyện, Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh, Lưu Ly và Hải đại ngư...

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 10 

Theo Sina, người đẹp được đánh giá là sao nữ có màn "chuyển mình" thành công nhất từ mác hot girl sang diễn viên. Năm 2018, cô được khán giả của Ifeng Fashion bình chọn là Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất.

Về đời tư, Trương Dư Hi từng hẹn hò thiếu gia Vương Tư Thông, diễn viên Trần Bá Dung và vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với tài tử Đinh Vũ Hề.

“Đối thủ nhan sắc của Angela Baby” lộ bằng chứng hẹn hò cực căng với tình tin đồn từng đóng chung phim truyền hình - Ảnh 11

Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990, có xuất thân gia thế. Các tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Long Châu truyền kỳ, Thanh vân chí, Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, Lưu Ly. Lưu Học Nghĩa từng có mối tình kéo dài 2 năm với nữ diễn viên Vương Tịnh Nhã. 

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