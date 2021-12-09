'Song Hye Kyo của Trung Quốc' hẹn hò tình trẻ kém 10 tuổi?

Chưa dừng lại ở đó, tới ngày hôm sau, chàng trai này tiếp tục xuất hiện tại khu nhà của Trương Vũ Kỳ. Nhìn dáng vẻ của chàng trai này, cư dân mạng cho rằng anh chàng rất thân thuộc với nơi đây.

Sáng 9/12, truyền thông xứ Trung đã chụp được ảnh nữ diễn viên ôm ấp tình tứ một chàng trai lạ mặt ngay trước sảnh căn hộ. Không lâu sau, cả hai cùng bắt xe và rời khỏi khu chung cư.

Ngay sau khi tin đồn rộ lên trong giới giải trí , các "thánh soi" đã tìm ngay ra thông tin về chàng trai này. Dựa theo trang phục, netizen nhận ra đây là Trương Mực Hoài - mỹ nam tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, từng đóng bộ phim mang tên Thiếu Nữ Macaron. Điều đáng nói, Trương Mực Hoài sinh năm 1997, kém Trương Vũ Kỳ tới 10 tuổi.

Trương Mực Hoài từng đăng bức ảnh với trang phục y hệt lúc bị paparazzi ghi lại cảnh tới nhà Trương Vũ Kỳ

Thông tin này khiến làng giải trí xứ Trung xôn xao, bởi người đẹp từng công khai hẹn hò Lý Bính Hy - mỹ nam kém 8 tuổi hồi tháng 7 vừa qua. Trương Vũ Kỳ còn không ngần ngại lập công ty để lăng xê tình trẻ.

Trương Vũ Kỳ bên bạn trai Lý Bính Hy kém 8 tuổi.

Trước việc hẹn hò tình mới, phía nữ diễn viên vẫn quyết định giữ im lặng.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, cô nổi tiếng qua các bộ phim đình đám như Mỹ nhân ngư, Siêu khuyển thần thông, Yêu miêu truyện... Với nhan sắc và tài năng của mình, cô từng được mệnh danh là "Song Hye Kyo của Trung Quốc".

Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc, Trương Vũ Kỳ cũng được biết là người có đời sống tình ái phức tạp và lận đận khi đổ vỡ hôn nhân 2 lần. Từ việc kết hôn với đạo diễn Vương Toàn An, ly hôn chóng vánh với Viên Ba Nguyên, hẹn hò Lý Bính Hy kém 8 tuổi và giờ đây là nam thần kém 10 tuổi, Trương Vũ Kỳ khiến dân tình chóng mặt với tình sử hẹn hò dày đặc.