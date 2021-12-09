Từng lộ bụng ngấn mỡ ngồi cạnh Mũi trưởng Long, body của Kỳ Duyên sau 3 tháng giờ ra sao?

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2014 gây sốt cộng đồng mạng khi tự tin khoe body không chút mỡ thừa của mình trên story Instagram. Điều này khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng vì hành trình “lột xác” vô cùng thành công của người đẹp. Trước đó 3 tháng khi còn tham gia Sao nhập ngũ, Kỳ Duyên bị soi ra khuyết điểm vòng 2 với ngấn mỡ thừa trong chiếc áo bó sát cơ thể khi ngồi cạnh Mũi trưởng Long.

Sau thời gian tập luyện chăm chỉ, hiện nay mỹ nhân Vbiz đã sở hữu vóc dáng thon gọn và cực kỳ săn chắc. Dân tình ngợi ca hết lời trước sự cố gắng không ngừng nghỉ của người đẹp Kỳ Duyên.

"Đây là body của tui tại thời điểm hiện tại. Sau 3 tháng siết cân giờ đã đi vô ổn định, nhìn chắc chắn không?", Kỳ Duyên chia sẻ kèm ảnh body thon gọn “đỉnh của chóp” khiến ai cũng ghen tị.

Với nỗ lực giảm cân, nàng Hậu tự tin khoe vòng 2 săn chắc trở lại

Có thể thấy, sau khi giảm thành công 5 kg trong 1 tháng, Kỳ Duyên hiện sở hữu vòng eo con kiến, vòng ba đầy đặn cùng thân hình thanh mảnh, không chút mỡ thừa. Cô nàng hiện tại tự tin diện bikini hai mảnh khoe vóc dáng táo bạo. Những chiếc áo croptop hay bó sát cũng không làm khó được Kỳ Duyên mỗi khi dạo phố đi bộ nữa.

Kỳ Duyên tự tin diện bikini khoe dáng táo bạo

Để đạt được hình thể đáng mơ ước này, Kỳ Duyên từng tiết lộ chi tiết chế độ ăn uống và luyện tập suốt 1 tháng của cô. Theo đó, trong 2 tuần đầu giảm cân, Kỳ Duyên chỉ ăn cá và ức gà, không ăn thịt đỏ và các loại thịt nhiều chất béo. Ngoài ra, Kỳ Duyên ăn đa dạng các loại đậu hũ, rau, nấm, các loại trái cây ít ngọt và ăn vặt bằng hạt khô không tẩm đường.

Vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của Kỳ Duyên

Mỗi ngày Kỳ Duyên ăn từ 2-3 bữa chính, sẽ có 1 món rau và 1 món chính. Các món ăn đơn giản, ít gia vị nhưng được Kỳ Duyên chế biến theo sở thích để hợp khẩu vị hơn. Cô chú ý dùng các nguyên liệu healthy như dầu ô liu hay chiên trong nồi chiên không dầu để giảm lượng chất béo.

Người đẹp chăm chỉ tập gym đều đặn để duy trì vóc dáng

Cô nàng cũng thừa nhận mình “nghiện” tập gym. Cô đi tập đều đặn mỗi ngày, chạy máy khoảng 45 phút để đốt mỡ thừa. Hiện tại người đẹp đang cố gắng duy trì hình thể hiện tại trong tương lai.