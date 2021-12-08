Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik

Hậu trường 08/12/2021 21:27

Vướng nghi vấn "toang" tình anh em, phía Đức Phúc lên tiếng làm rõ sự việc.

Tối 7/12, cư dân mạng xôn xao trước nghi vấn Đức Phúc và Erik "toang" tình anh em. Nguyên nhân xuất phát từ dòng trạng thái cùng thời điểm như đá xéo ai đó của hai thành viên hoa dâm bụt.

Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik - Ảnh 1
Story mập mờ của Đức Phúc và Erik cùng thời điểm. 

 

"Ừ, nhất bạn rồi, mình công nhận là nhất bạn rồi", Đức Phúc viết. Ít phút sau Erik cũng đăng đàn: "Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời".

Việc đôi bạn thân cùng đăng story như ám chỉ ai đó cùng thời điểm khiến dân mạng nghi ngờ mối quan hệ của cả hai có vấn đề. Giữa ồn ào "nghỉ chơi", phía Đức Phúc lên tiếng phủ nhận trên tờ Pháp luật & Bạn đọc. "Chuyện không có gì. Đức Phúc và Erik không có cãi nhau gì cả", phía Đức Phúc cho biết.

Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik - Ảnh 2
Trước đó, cả ba vẫn đăng ảnh vui vẻ cùng nhau. 

 

Trong khi đó, phía Erik từ chối trả lời về tin đồn nghỉ chơi với cậu bạn thân cùng nhóm. Trước đó một ngày, bộ ba Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik vẫn đăng ảnh thân thiết trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu cả hai vướng ồn ào "nghỉ chơi". Hồi tháng 9/2020, dư luận xôn xao tin đồn Đức Phúc - Erik "cạch mặt" nhau. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị nhóm bạn thân dập tắt bởi sau đó cả ba vẫn xuất hiện bên nhau vui vẻ như không có gì xảy ra.

Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik - Ảnh 3
Đức Phúc - Erik.
Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik - Ảnh 4
Cả ba là thành viên nhóm Hoa dâm bụt chơi thân với nhau nhiều năm nay. 

 

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Dựa vào hình ảnh mới mà Hương Giang và Matt Liu đăng tải, cư dân mạng "soi" ra bằng chứng cặp đôi vừa chung nhà vừa chung giường.

Xem thêm
Từ khóa:   đức phúc đức phúc erik erik đức phúc toang tình anh em

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 46 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?