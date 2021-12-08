Phía Đức Phúc lên tiếng, đập tan tin đồn 'nghỉ chơi' với Erik

Vướng nghi vấn "toang" tình anh em, phía Đức Phúc lên tiếng làm rõ sự việc.

Tối 7/12, cư dân mạng xôn xao trước nghi vấn Đức Phúc và Erik "toang" tình anh em. Nguyên nhân xuất phát từ dòng trạng thái cùng thời điểm như đá xéo ai đó của hai thành viên hoa dâm bụt.

Story mập mờ của Đức Phúc và Erik cùng thời điểm.

"Ừ, nhất bạn rồi, mình công nhận là nhất bạn rồi", Đức Phúc viết. Ít phút sau Erik cũng đăng đàn: "Bạn mà chơi như thế là đúng bài rồi. Rất tuyệt vời".

Việc đôi bạn thân cùng đăng story như ám chỉ ai đó cùng thời điểm khiến dân mạng nghi ngờ mối quan hệ của cả hai có vấn đề. Giữa ồn ào "nghỉ chơi", phía Đức Phúc lên tiếng phủ nhận trên tờ Pháp luật & Bạn đọc. "Chuyện không có gì. Đức Phúc và Erik không có cãi nhau gì cả", phía Đức Phúc cho biết.

Trước đó, cả ba vẫn đăng ảnh vui vẻ cùng nhau.

Trong khi đó, phía Erik từ chối trả lời về tin đồn nghỉ chơi với cậu bạn thân cùng nhóm. Trước đó một ngày, bộ ba Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik vẫn đăng ảnh thân thiết trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu cả hai vướng ồn ào "nghỉ chơi". Hồi tháng 9/2020, dư luận xôn xao tin đồn Đức Phúc - Erik "cạch mặt" nhau. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị nhóm bạn thân dập tắt bởi sau đó cả ba vẫn xuất hiện bên nhau vui vẻ như không có gì xảy ra.

Đức Phúc - Erik.

Cả ba là thành viên nhóm Hoa dâm bụt chơi thân với nhau nhiều năm nay.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phia-duc-phuc-len-tieng-dap-tan-tin-don-nghi-choi-voi-erik-440512.html