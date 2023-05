Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Loạt ảnh của Hương Giang trước đó.

Những điểm này đều trùng khớp với ảnh Matt Liu đăng.

So sánh với ảnh Matt Liu đăng tải, mọi chi tiết trong 2 khung hình giống nhau. Từ bộ sưu tập túi xách tiền tỷ, cho tới chiếc vương miện được đặt trên kệ, tủ lạnh, đèn trang trí...

Động thái này có thể cho thấy cặp đôi đang ngầm công khai việc "về chung một nhà". Nhiều fan cũng kỳ vọng về một đám cưới của cặp đôi trong tương lai gần.

Cuối tháng 11 trước đó, Matt Liu và Hương Giang cùng đăng ảnh check-in ở biệt thự mới. Matt Liu chia sẻ: "Moving on to a new place a new journey. (Tạm dịch: Chuyển đến một địa điểm mới, một hành trình mới).

Trước đó cả hai đã dọn về sống chung.

Matt Liu đã về ra mắt bố mẹ Hương Giang.

