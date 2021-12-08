Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây!

Hậu trường 08/12/2021 16:31

Dựa vào hình ảnh mới mà Hương Giang và Matt Liu đăng tải, cư dân mạng "soi" ra bằng chứng cặp đôi vừa chung nhà vừa chung giường.

Sau khi tái xuất, Hương Giang để lộ nhiều "hint" tình cảm với bạn trai Matt Liu. Rạng sáng ngày 8/12, CEO Singapore đăng ảnh check-in trong phòng ngủ sang trọng.

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 1
Hình ảnh Matt Liu đăng tải. 

 

Ngay sau đó, nhiều thánh soi phát hiện một loạt chi tiết khẳng định cặp đôi không chỉ sống chung nhà mà còn... chung giường.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2021, Hương Giang tung Vlog khoe mọi ngóc ngách trong biệt thự mới. Ngoài phòng khách, bếp, Hương Giang cũng chia sẻ phòng ngủ của mình. Có thể thấy phòng ngủ của nàng hậu được bài trí sang trọng và lung linh như một nữ hoàng. Ngoài giường ngủ còn có kệ để vương miện, quần áo, túi xách, giày dép hàng hiệu.

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 2

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 3

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 4

Loạt ảnh của Hương Giang trước đó. 

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 5

Những điểm này đều trùng khớp với ảnh Matt Liu đăng. 

So sánh với ảnh Matt Liu đăng tải, mọi chi tiết trong 2 khung hình giống nhau. Từ bộ sưu tập túi xách tiền tỷ, cho tới chiếc vương miện được đặt trên kệ, tủ lạnh, đèn trang trí...

Động thái này có thể cho thấy cặp đôi đang ngầm công khai việc "về chung một nhà". Nhiều fan cũng kỳ vọng về một đám cưới của cặp đôi trong tương lai gần.

Cuối tháng 11 trước đó, Matt Liu và Hương Giang cùng đăng ảnh check-in ở biệt thự mới. Matt Liu chia sẻ: "Moving on to a new place a new journey. (Tạm dịch: Chuyển đến một địa điểm mới, một hành trình mới).

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 6

Trước đó cả hai đã dọn về sống chung.

Sống chung nhà đã là gì, Hương Giang - Matt Liu còn bị soi bằng chứng chung giường nữa đây! - Ảnh 7

Matt Liu đã về ra mắt bố mẹ Hương Giang.

Netizen liền "soi" ra ngay góc ảnh giống với biệt thự của Hương Giang. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai đã dọn về ở chung một nhà. Trước đó, CEO 9X đã về ra mắt bố mẹ Hương Giang ở Hà Nội.

Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng

Bị đồn chia tay, CEO Matt Liu tung clip Hương Giang múa cột cực nóng bỏng

Động thái của Matt Liu đã chứng tỏ chuyện tình của anh và Hương Giang vẫn tốt đẹp, không hề "toang" như nhiều lời đồn.

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