Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc

Hậu trường 13/11/2021 22:27

Sau khi chính thức tái xuất showbiz, ngồi ghế nóng cùng Hà Anh - Xuân Lan trong chương trình mới, Hương Giang đã tung loạt ảnh "chanh xả" xuống phố.

Trở lại showbiz sau hơn nửa năm vắng bóng, Hương Giang thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Chán làm nữ hoàng sân golf, Hoa hậu chuyển giới tung loạt ảnh lên đồ sang chảnh xuống phố gây náo loạn mạng xã hội.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 1

Nữ hoàng trở lại showbiz, ăn vận kín đáo nhưng không kém phần lồng lộn xuống phố. 

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 2

Hoa hậu diện váy vóc, giày cao gót, xách túi hàng hiệu điệu đà xuống phố.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 3

Hương Giang cứ dịu dàng, xinh đẹp thế này, ai cũng mê.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 4

Tuy nhiên, fan tinh ý nhận ra địa điểm cô check-in quá đỗi quen thuộc?

Được biết, địa điểm nàng hậu khoe dáng chính là trước cổng căn biệt thự siêu khủng. Hoa hậu 9X tậu căn biệt thự vào tháng 9/2020. Tuy nhiên cô hiếm khi đăng ảnh trên mạng xã hội mà thỉnh thoáng mới "nhá hàng" vài tấm mà thôi.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 5

Hương Giang từng đăng ảnh check-in trước cửa biệt thự.

Hương Giang lên đồ sang chảnh xuống phố, địa điểm check-in quá quen thuộc - Ảnh 6

Trước đó vài ngày, Hương Giang thông báo chính thức tái xuất với vai trò là HLV trong một chương trình hoàn toàn mới sắp phát sóng.

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