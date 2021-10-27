Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này

Hơn 7 tháng ở ẩn, Hương Giang đã chính thức tái xuất showbiz bằng loạt ảnh khoe visual cực xinh ở sân golf vào ngày 20/10. Lần trở lại này của Hương Giang đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Tuy nhiên, từ ngày comeback tới nay, nàng Hậu Chuyển giới chỉ đăng ảnh... check-in sân golf. Nhìn loạt ảnh Hương Giang đăng trên Instagram, dân tình thấy nhàm chán vì cô nàng đăng ảnh ở sân golf đều như vắt tranh. Cứ đúng khung giờ vàng, Hương Giang lại đăng loạt ảnh lên đồ thể thao để check in khoe body và visual tại sân golf cùng hội chị em.

Sau 7 tháng vắng bóng, nhan sắc Hương Giang thăng hạng rõ, vẻ mặt cũng tươi tắn rạng ngời hơn. Bên cạnh những lời khen nhan sắc, một số cư dân mạng cảm thấy nhàm chán khi Hương Giang chỉ đăng đi đăng lại ảnh đi đánh golf. Thậm chí, nhiều người còn nói vui cho rằng, cô nàng đang làm đại sứ sân golf thì đúng hơn. Số khác còn đưa ra thắc mắc không rõ Hương Giang do mới chụp hay "xả kho" mà xuyên suốt 6 ngày qua, ngày nào cô cũng khoe ảnh đi đánh golf.