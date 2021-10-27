Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này

Hậu trường 27/10/2021 18:56

Trong vài ngày tái xuất, Hoa hậu chuyển giới chỉ đăng toàn ảnh đi chơi golf. Điều này khiến nhiều người thấy nhàm chán.

Hơn 7 tháng ở ẩn, Hương Giang đã chính thức tái xuất showbiz bằng loạt ảnh khoe visual cực xinh ở sân golf vào ngày 20/10. Lần trở lại này của Hương Giang đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 1
Hương Giang comeback bằng loạt ảnh đi đánh golf cùng hội bạn thân.

 

Tuy nhiên, từ ngày comeback tới nay, nàng Hậu Chuyển giới chỉ đăng ảnh... check-in sân golf. Nhìn loạt ảnh Hương Giang đăng trên Instagram, dân tình thấy nhàm chán vì cô nàng đăng ảnh ở sân golf đều như vắt tranh. Cứ đúng khung giờ vàng, Hương Giang lại đăng loạt ảnh lên đồ thể thao để check in khoe body và visual tại sân golf cùng hội chị em. 

Sau 7 tháng vắng bóng, nhan sắc Hương Giang thăng hạng rõ, vẻ mặt cũng tươi tắn rạng ngời hơn. Bên cạnh những lời khen nhan sắc, một số cư dân mạng cảm thấy nhàm chán khi Hương Giang chỉ đăng đi đăng lại ảnh đi đánh golf. Thậm chí, nhiều người còn nói vui cho rằng, cô nàng đang làm đại sứ sân golf thì đúng hơn. Số khác còn đưa ra thắc mắc không rõ Hương Giang do mới chụp hay "xả kho" mà xuyên suốt 6 ngày qua, ngày nào cô cũng khoe ảnh đi đánh golf.

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 2
Trên Instagram của cô chỉ toàn ảnh check-in ở sân golf.

 Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 3

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 4

Dân mạng cũng thấy nhàm chán vì hành động này của Hương Giang.

Ngày 25/10 trước đó, Hương Giang cũng  "update" mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe nhan sắc trên sân golf. Liên tiếp những ngày qua, Hương Giang đã khoe 7749 bức ảnh đi đánh golf. 

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 5

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 6

Loạt ảnh được cô đăng ngày 25/10.

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 7

Vừa comeback được 6 ngày, Hương Giang khiến netizen nổi đóa vì liên tục lặp lại hành động này - Ảnh 8

Những khoảnh khắc check-in sân golf của Hương Giang.

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này

Matt Liu bị nghi sống cùng nhà bố mẹ Hương Giang chỉ vì chi tiết đặc biệt này

Khoe ảnh mới sắm đồng hồ "xịn xò" bạc tỷ, CEO người Singapore bị fan soi ra chi tiết đang sống cùng nhà bố mẹ bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương giang hương giang comeback hương giang đăng ảnh đánh golf

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?