CEO Matt Liu - Bạn trai hoa hậu chuyển giới Hương Giang lần đầu tiên đọ dáng bên đại gia phố núi Cường Đô La

Có gì trong bức ảnh Cường Đô La và Matt Liu - bạn trai Hương Giang trên sân golf?

Mới đây Matt Liu – bạn trai của hoa hậu chuyển giới Hương Giang có dịp chơi golf cùng đại gia phố núi Cường Đô La.

Cả hai đều xuất hiện trên sân cỏ với đúng chuẩn tinh thần của bộ môn thể thao dành cho giới thượng lưu.

Matt Liu và Cường Đô La lần đầu tiên gặp nhau trên sân golf - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khán giả cho rằng vì sự chênh lệch về chiều cao so với Matt Liu, nên Cường Đô La có phần "bị dìm hàng".

Bức ảnh Hương Giang check in trên sân golf cách đây không lâu - Ảnh minh họa

Việc Matt Liu check in ở sân golf khiến cho khán giả đoán già đoán non rằng, mối quan hệ giữa nam doanh nhân này và Hương Giang vẫn đang trên đà tiến triển tốt đẹp.

Song người trong cuộc thì lại hoàn toàn im lặng trước những lời phỏng đoán, điều này càng khiến cho khán giả tò mò hơn về chuyện tình giữa cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-matt-liu-ban-trai-hoa-hau-chuyen-gioi-huong-giang-lan-dau-tien-do-dang-ben-dai-gia-pho-nui-cuong-do-la-432437.html