Nhiều sao Việt bất ngờ khi hay tin đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời. "Đàn em" thân thiết với đạo diễn - Trịnh Kim Chi nhớ gặp anh sau đợt giãn cách đầu tiên, cả hai còn trò chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện nghề. Gần đây, họ chưa gặp lại nhau song thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vài ngày trước, đạo diễn còn nhắn tin chia buồn khi nghe tin mẹ chị qua đời. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, ông còn ấp ủ một dự án chưa kịp bấm máy trước khi qua đời.

Theo Vietnamnet, NSƯT Nguyễn Phương Điền cho biết đạo diễn Trần Cảnh Đôn có tiền sử bệnh tim và tiểu đường. Được biết, ông mất đột ngột sau cơn nhồi máu cơ tim đêm 21/10 và hưởng thọ 62 tuổi. Tang lễ của vị đạo diễn sẽ được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm trong sáng 22/10.

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh niên, Phó đạo diễn Hữu Dũng cũng bất ngờ khi nhận được thông tin này. Ông viết: "Trần Cảnh Đôn, anh yên nghỉ nhé. Em không tin đó là sự thật. Một năm qua nhiều đau buồn".

Đạo diễn Lê Khắc Hoài Nam vốn trong hội bạn thân với Trần Cảnh Đôn, không khỏi bất ngờ khi hay tin và gửi lời cầu nguyện người đồng nghiệp ra đi thanh thản.

Diễn viên Huỳnh Kiến An chia sẻ anh thường xuyên liên lạc qua tin nhắn với Trần Cảnh đôn, đến hôm qua 21/10 vẫn nhắn tin cho nam đạo diễn. "Khi trợ lý cũ của anh báo tin tôi rất bàng hoàng hiện vẫn chưa tin là sự thật", diễn viên Huỳnh Kiến An nói.

Diễn viên Huỳnh Kiến An bàng hoàng khi nghe tin - Ảnh: Internet

Diễn viên Anh Tài viết: “Vĩnh biệt anh, người đạo diễn tài hoa, người anh, người thầy. Em không tin nổi đó là sự thật. Yên nghỉ nha anh, mọi người luôn nhớ về anh".

Việt Trinh nói khi nghe từ đồng nghiệp và bạn bè, cô vẫn mong đây chỉ là tin đồn. "Mới hồi tháng trước thấy ảnh còn đăng Facebook mà, giờ đã mất rồi. Tôi và anh Đôn thỉnh thoảng vẫn tương tác trên mạng xã hội, thấy anh rất khỏe mạnh. Ảnh chia sẻ cái nào cũng thấy duyên dáng, dễ thương lắm. Dạo này dịch bệnh nên đâu thể gặp nhau, chúng tôi chỉ có thể tương tác qua Facebook thôi. Quá nhiều đau buồn, tôi nghe tin mà bần thần từ sáng giờ", cô tâm sự.

Diễn viên Việt Trinh mong đây chỉ là tin đồn - Ảnh: Internet

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn sinh năm 1959, là một nhà làm phim thâm niên của truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Ông có các tác phẩm nổi bật Ngọc trong đá, Thạch Sanh - Lý Thông, Cô thủ môn tội nghiệp, Ngôi sao cô đơn, Đoạn cuối Bangkok, Dollar Trắng... Ngoài ra, ông còn là người đứng sau nhiều MV thành công của các ca sĩ Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly... Vị đạo diễn là một tiền bối mà nhiều đạo diễn, diễn viên Việt Nam kính trọng trong nghề.