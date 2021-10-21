Mạnh Quỳnh 'khoé mắt cay cay' khi nhắc đến 'người tình tri kỉ': 'Bà ngủ ngon nha! Tui thức để làm việc đây'

Trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh cho biết anh vẫn chưa nguôi ngoai được.

Mới đây, Mạnh Quỳnh chia sẻ lại bài hát "Tiễn em cuối đường" kèm đoạn clip ghi lại hình ảnh "sánh đôi" cùng cố ca sĩ Phi Nhung theo yêu cầu của nhiều khán giả. Hơn 20 năm đứng chung sân khấu, cả hai đã trải qua nhiều thăng trầm với biết bao chuyện vui buồn. Ca khúc sử dụng hình ảnh những lần Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đi diễn cùng nhau để khán giả xem lại mỗi khi nhớ đến cố ca sĩ. Mạnh Quỳnh chia sẻ lại bài hát 'Tiễn em cuối đường' trên trang cá nhân của mình - Ảnh: chụp màn hình Những bức ảnh của cặp đôi được chia sẻ trong video - Ảnh: chụp màn hình Mạnh Quỳnh cho biết anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi - Ảnh: chụp màn hình Nam ca sĩ cho biết sẽ giữ lời hứa với Phi Nhung cố gắng đi hát phục vụ khán giả trọn đời. Anh nghẹn ngào tâm sự: "Tôi sẽ cố gắng dù biết rằng mình không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Tôi hứa nếu có làm thêm ca khúc mới về Nhung, tôi sẽ sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống, lạc quan hơn. Những gì tôi đã hứa trước vong linh của Nhung, tôi sẽ làm bằng khả năng dù cho khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa”.

Cặp đôi gắn bó hơn 20 năm trên sân khấu - Ảnh: chụp màn hình Mạnh Quỳnh cho biết sau ca khúc Tiễn em cuối đường, nếu có làm thêm ca khúc mới về Phi Nhung anh sẽ sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống, lạc quan hơn. Anh khẳng định: "Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa". Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, lời chúc tốt đẹp và mong anh mạnh mẽ đi tiếp dù người bạn thân "người tình sân khấu” đã không còn bên cạnh.

Nam ca sĩ hoàn toàn không bận tâm và hết lòng tin tưởng vào người bạn của mình - Ảnh: Internet Từng nhiều lần bộc bạch, Mạnh Quỳnh tâm sự từ trước tới nay, anh là người sống an phận, chỉ biết sống vì gia đinh và làm nghệ thuật, chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân. Chính vì vậy, trước những thị phi ồn ào về Phi Nhung thời gian qua, anh hoàn toàn không bận tâm và hết lòng tin tưởng vào người bạn của mình, mong cô an lạc nơi đất Phật. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp song ca ăn ý dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero hơn 20 năm qua. Hơn 20 năm đồng hành cùng nhau trong nghệ thuật, cả hai từng ghi dấu qua các ca khúc: Căn nhà màu tím, Sầu tím thiệp hồng, Thất tình ca... Đồng thời, cả hai còn hiểu nhau từ sân khấu đến ngoài đời, Phi Nhung từng nói rằng Mạnh Quỳnh chính là người tình không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới.

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