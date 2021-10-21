Phi Nhung ra đi, Hồ Văn Cường 'biệt vô âm tín', 3 cô con gái nuôi có phản ứng thế nào khi được sang Mỹ hát tưởng nhớ mẹ?

Hậu trường 21/10/2021 09:39

Thông tin 3 con gái nuôi của Phi Nhung được mời đến Mỹ biểu diễn tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển" khiến nhiều người chú ý. Các giọng ca trẻ sau đó cũng đã có động thái về vấn đề này.

Mới đây, trung tâm Thúy Nga - nơi cố ca sĩ Phi Nhung từng công tác nhiều năm trước khi qua đời tại hải ngoại đã cho biết sẽ mời 3 người nuôi của Phi Nhung là  Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung sang Mỹ để hát tưởng nhớ giọng ca "Bông điên điển".

Ngay khi thông tin được công bố, 3 giọng ca trẻ không khỏi vui mừng. Theo đó, Quỳnh Trang gửi lời cảm ơn đến Trung Tâm đã tạo điều kiện cho mình và 2 em có cơ hội biểu diễn tưởng nhớ người mẹ nuôi quá cố.

"Con xin chân thành cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo điều kiện cho con và 2 em góp mặt trong show sắp tới để tưởng nhớ đến mẹ Phi Nhung.

Một lần nữa con xin được cảm ơn sự ưu ái này của trung tâm đã dành cho mẹ và cho 3 chị em con. Cũng cảm ơn mọi người từ lúc có thông tin đến giờ đã gửi lời chúc mừng và động viên đến em" - Quỳnh Trang chia sẻ.

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Phi Nhung và 3 con gái nuôi - Ảnh: Internet

Thiêng Ngân bày tỏ: "Con rất trân trọng những khoảnh khắc này. Con cảm ơn trung tâm Thúy Nga. Con cảm ơn mẹ". 

Tuyết Nhung, cô cho biết: "Con cảm nhận được là mẹ ở nơi ấy và mẹ đang làm điều mẹ muốn, mẹ ấp ủ khi còn sống. Đó là muốn các con được đứng một lần trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga. Nếu thủ tục suôn sẻ và con qua được con hứa với mẹ sẽ hát thật hay và tận dụng những gì mẹ dạy cho con từ trước đến giờ.

Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chị mẹ yêu dấu của em về với Phật an nghỉ nhé chị mẹ ơi...".

Được biết, trong lần này, Trung tâm Thúy Nga chỉ "ưu tiên" mời 3 con gái của Phi Nhung chứ không có Hồ Văn Cường. Giải thích cho sự việc này, phía Trung Tâm Thúy Nga cho biết: "Ở số Thúy Nga Paris By Night 129 Phi Nhung có dẫn qua cả 4 cháu. Nhưng trong chương trình đã không còn thời lượng để tất cả các cháu có thể biểu diễn, chỉ có tiết mục của Phi Nhung và Hồ Văn Cường mà thôi.

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3 con gái của Phi Nhung chưa có cơ hội biểu diễn tại Trung tâm Thúy Nga trước đây - Ảnh: Internet

Dù Phi Nhung có năn nỉ cho các cháu biểu diễn nhưng đã quá trễ nên không sắp xếp kịp. Ở phần chào cuối, các cháu có lên sân khấu chào mà thôi".

Từ khóa:   con nuôi Phi Nhung Hồ Văn Cường con gái nuôi Phi Nhung

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