Bên cạnh sức khỏe, bà Hằng tiết lộ thêm 1 lý do phải dời lịch hẹn với công an về vấn đề liên quan tới Đàm Vĩnh Hưng

Tuy nhiên, nữ CEO cho biết đã dời buổi hẹn sang thứ Năm ngày 21/10/201 vì lý do sức khỏe và cũng vì đã có hẹn livestream cùng người hâm mộ vào ngày 19/10.

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải hình ảnh giấy mời của Cảnh sát điều tra Bộ Công an với mục đích mới bà đến trụ sở làm việc liên quan tới "Đơn yêu cầu đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng". Thời gian dự kiến vào 14h ngày 19/10.

"Theo đơn thưa của tôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mời tôi lên giải quyết vụ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng vì tôi không khỏe và có lịch hẹn livestream từ trước nên tôi hẹn Thứ 5, ngày 21/10/2021 sẽ lên để làm rõ sự việc" - nguyên văn lời giải thích của bà Hằng.

Bà Hằng thông báo dời lịch làm việc - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng vào trưa cùng ngày, theo Tuổi Trẻ, ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) lúc 14h ngày 19/10 có mặt tại trụ sở Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đường Nguyễn Trãi, quận 1 để làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng.

Tuy nhiên, cùng ngày, bà Hằng thông tin vì không khỏe từ trước nên hẹn lại ngày 21-10 sẽ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm việc.

bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh : Internet

Được biết, trước đó, cuối tháng 8/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông báo vừa chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (ngụ quận 10) đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bà Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của nhà hảo tâm.

Theo đơn, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết.

Sau khi xem xét, Phòng PC02 đã chuyển đơn đến Phòng PC01 để mở rộng điều tra, xử lý.