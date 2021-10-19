Sau danh ca Ngọc Sơn, bầu Thụy đã có động thái tiếp theo về Hồ Văn Cường, chỉ lặp đi lặp lại một từ 'Giá như'

Hậu trường 19/10/2021 09:46

Sau khi ca sĩ Ngọc Sơn thông báo đã liên lạc được với Hồ Văn Cường, mới đây, bầu Thụy cũng có bài viết khiến nhiều người chú ý trên trang cá nhân.

Những ngày qua, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng khi bầu Thụy - người đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt - ngỏ ý giúp đỡ Hồ Văn Cường. Cụ thể, trên trang cá nhân, doanh nhân cho biết: "Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được e kíp như của anh 3 danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học”.

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Bầu Thụy nhờ ca sĩ Ngọc Sơn liên lạc với Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV

Thông tin trên ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự vui mừng vì Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự giúp đỡ và hy vọng nam ca sĩ sẽ có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Hôm qua, danh ca Ngọc Sơn cũng là một người anh thân thiết của ông bầu cho biết đã liên lạc được với Hồ Văn Cường, mong mọi người an tâm.

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Ngọc Sơn thông báo trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy đã tiếp tục cập nhật bài viết mới trên trang cá nhân liên quan đến giọng ca trẻ. Theo đó, ông nhắc lại nhiều lần từ "giá như" như một cách thể hiện sự tiếc nuối và thương cảm cho những ồn ào mà Hồ Văn Cường đã trả qua. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự bất bình khi giọng ca trẻ bị nói là " vô ơn bạc nghĩa" và đặt ra nghi vấn về việc: "Ai là đạo diễn việc làm trên?"

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Bài viết mới nhất của bầu Thụy -  Ảnh: Chụp màn hình

"Giá như cố ca sĩ Phi Nhung còn sống mọi chuyện tốt đẹp biết mấy.

Giá như không đến nhà Hồ Văn Cường từ 17h- gần 23h để livestream thì tốt biết ngàn lần.

Giá như quản lý Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường trước lúc Phi Nhung qua đời.

Giá như sau 49 ngày mất quản lý Phi Nhung mới trả tiền cho Hồ Văn Cường thì tốt.

Giá như quản lý Phi Nhung không chụp ảnh post FB trả tiền cho Hồ Văn Cường ngay lúc tang lễ đang diễn ra tại Mỹ thì tốt.

Giá như trả lại YouTube và Facebook cho Hồ Văn Cường thì tốt.

Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa.

Ai là đạo diễn việc làm trên?" - trích bài viết của bầu Thụy.

Cuối bài viết, bầu Thụy nhận định đã có rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện. Ông động viên Hồ Văn Cường hãy bản lĩnh vượt qua đau thương, sớm lấy lại tinh thần để không phụ lòng mẹ nuôi Phi Nhung và khán giả yêu quý 2 mẹ con.

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