Lại xuất hiện thông tin Thủy Tiên làm việc tại đồn công an, thực hư thế nào?

Hậu trường 19/10/2021 08:59

Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Thủy Tiên tại đồn công an. Tuy nhiên, netizen đã nhanh chóng phát hiện ra thực hư sự việc.

Mới đây, mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh được cho là nữ ca sĩ Thủy Tiên tại đồn công an kèm dòng trạng thái: "Như này máy nói ghép nữa là em chịu". Theo như trong ảnh, Thủy Tiên đang ngồi đối diện với hai đồng chí công an, tóc dài xõa cùng gương mặt có phần căng thẳng.

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Hình ảnh được lan truyền trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, rất nhiều cư dân mạng cho biết chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy đây là một sản phẩm của photoshop. Hành động này khiến netizen đặc biệt là fan của Thủy Tiên rất phẫn nộ vì dù là một trò đùa vẫn có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nữ ca sĩ trong tình hình nhạy cảm như hiện tại. Thêm vào đó, việc chia sẻ các thông tin sai sự thật còn khiến nhiều người hoang mang, khó nắm bắt chính xác nhất nội dung sự việc.

Trước đó, cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật. Theo luật sư, căn cứ xử phạt được quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ, người tung tin giả có thể bị xử lý về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông" theo quy định tại điều 288, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này đến 7 năm tù.

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cơ quan chức năng cho biết thông tin "Thủy Tiên bị bắt" được lan truyền trên MXH là sai sự thật - Ảnh: Internet

Về ca sĩ Thủy Tiên, thời gian qua, nữ ca sĩ đã bị một CEO Bình Dương lên tiếng tố có nhiều khuất tất trong quá trình từ thiện miền Trung vào năm 2020. Sau đó, ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ và cập nhật trên mạng xã hội cho khán giả theo dõi. 

Gần đây nhất, theo Người Lao Động, ngày 15/10, Bộ Công an cho biết cơ quan này đã mời bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) đến làm việc về nguồn tiền từ thiện gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho hay vụ việc đang trong quá trình điều tra theo đơn tố cáo, phản ánh từ các phương tiện truyền thông về việc một số nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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Thủy Tiên từ thiện ở miền Trung - Ảnh: Người Lao Động

Để làm rõ vụ việc, Bộ Công an đã gửi công văn đến một số tỉnh - thành, nơi các nghệ sĩ này phát tiền từ thiện, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử để đối chiếu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị phía các ngân hàng cung cấp bản sao hồ sơ mở tài khoản; thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản; thống kê số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch từ thời điểm tài khoản mở cho đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản trên.

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