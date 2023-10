Tối ngày 17/10, một nữ CEO ở Bình Dương đã livestream chia sẻ về việc bị hành hung ở cơ quan công an TP.HCM. Theo đó, bà cho biết ngày 16/10 đã có buổi làm việc với "thần y" - người bị bà tố hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản suốt thời gian qua - tại cơ quan công an. Tuy nhiên, ông này và 4 luật sư đi cùng đã có hành vi sỉ vả, quát mắng, hành hung bà. Trước tình hình đó, một đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý.