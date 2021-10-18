Tự nhận không ít lần ra vào cơ quan công an, Trang Trần chỉ ra chi tiết 'bất hợp lý' trong vụ nữ CEO tố bị hành hung

Hậu trường 18/10/2021 16:58

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần - người tự nhận "lên công an ít nhất 4 - 5 vụ, mỗi vụ lên 3 - 4 lần" - đã có buổi livestream nói lên quan điểm của mình về chuyện một nữ CEO ở Bình Dương tố bị hành hung.

Tối ngày 17/10, một nữ CEO ở Bình Dương đã livestream chia sẻ về việc bị hành hung ở cơ quan công an TP.HCM. Theo đó, bà cho biết ngày 16/10 đã có buổi làm việc với "thần y" - người bị bà tố hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản suốt thời gian qua - tại cơ quan công an. Tuy nhiên, ông này và 4 luật sư đi cùng đã có hành vi sỉ vả, quát mắng, hành hung bà. Trước tình hình đó, một đồng chí công an đã phải can thiệp xử lý.

 

Trong livestream, nữ CEO cũng nói sẽ gửi đơn yêu cầu Công an TP.HCM trích xuất camera và gửi đơn đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ này, đồng thời tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình.

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Một nữ CEO tố bị hành hung tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã trong livestream bày tỏ quan điểm về vấn đề trên. Theo đó, Trang Trần cho rằng không có chuyện nữ đại gia bị hành hung vì bà lúc nào cũng có vệ sĩ đi bên cạnh. Vả lại, 5 người hành hung 1 phụ nữ là điều không thể. Bên cạnh đó, tự nhận là người có nhiều kinh nghiệm khi lên công an, cựu người mẫu khẳng định "không có chuyện hành hung".

 "Làm gì có chuyện bị hành hung. Bà ý đi đâu cũng có vệ sĩ mà, ai hành hung được. 5 người hành hung 1 người phụ nữ, làm gì có chuyện đó. Mọi người đừng nghe xuyên tạc vớ vẩn.

Luật sư nào người ta đánh. Đừng có nói linh tinh mà mang tội. Mọi người đừng nghe nó nói sai. Em lên công an ít nhất 4 - 5 vụ, mỗi vụ lên 3 - 4 lần, nên em khẳng định không có chuyện hành hung" - Trang Trần chia sẻ.

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Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cô cũng cho biết ở cơ quan chức năng họ đều có camera, "chỉ cần đánh 1 cái, người ta lập tức lập hồ sơ hành hung liền" nên hy vọng khán giả đừng để "ai đó" dắt mũi.

"Đã lên công an thì rất nghiêm túc, ở trong cơ quan chức năng họ đều có camera, nên bảo ở trong cơ quan công an mà đánh nhau là không có. Chỉ cần đánh 1 cái, người ta lập tức lập hồ sơ hành hung liền, đừng để bị dắt mũi thông tin. Những người làm luật sư người ta thông minh lắm, người ta cẩn trọng từng lời nói cơ, ai người ta đánh" - cô nói thêm. 

Liên quan đến sự việc, theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin vào tối ngày 17/10, Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện đại gia bị nhóm người của "thần y" hành hung trong trụ sở. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, luật sư đi cùng "thần y" - người bị nữ đại gia chỉ đích danh hành hung, cũng khẳng định hoàn toàn không xảy ra sự việc như bà này livestream.

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Từ khóa:   Trang Khàn và Phương Hằng bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung CEO Bình Dương

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