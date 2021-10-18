Việt Hương đón sinh nhật bất ngờ sau 2 tang sự, bà xã Chí Tài để lại bình luận cảm động

Hậu trường 18/10/2021 15:23

Sau chuỗi ngày đau buồn khi liên tiếp gặp tang sự, nghệ sĩ Việt Hương đã về đến Việt Nam được ông xã tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ. Bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài đã để lại bình luận bên dưới bài viết.

Sau chuỗi ngày đau buồn tại Mỹ, mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã về Việt Nam. Ngay khi vừa vào phòng cách ly, ông xã nữ danh hài đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho vợ. Trên trang cá nhân, Việt Hương chia sẻ: "Được làm sinh nhật bất ngờ khi vừa về tới Việt Nam. Xúc động quá! Cảm ơn toàn bộ quý khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng sinh nhật mà Việt Hương lên máy bay chưa trả lời được". 

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Việt Hương đón sinh nhật khi về Việt Nam - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên trang cá nhân, ông xã Hoài Phương cũng đã dành những lời ngọt ngào cũng như bật mí về buổi tiệc bất ngờ dành cho nữ nghệ sĩ. 

“A little surprised birthday for my Love VIỆT HƯƠNG khi về lại Việt Nam. Mong là điều bất ngờ này đã làm em khoẻ ra chút sau một chuyến bay dài 2 ngày. Chúc em tuổi mới đầy may mắn, nhiều lạc quan, tràn đầy năng lượng, dạt dào yêu thương!

Cảm ơn các bạn tại Hoiana New World Hotel (Hội An) và em Phạm Tiến Dũng đã phối hợp giúp anh một cách hoàn hảo để bất ngờ chị Việt Hương. Cảm ơn ông "Mập" Hoàng Minh Bùi, bà "vú Dung", anh chị Tuấn Tường đã gửi cho em gái Việt Hương những món quà tuyệt vời” - Hoài Phương viết trên trang cá nhân.

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Việt Hương và ông xã - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nữ ca sĩ Phương Loan – vợ cố nghệ sĩ Chí Tài cũng xúc động. Theo đó, cô gửi lời chúc mừng sinh nhật và chúc sức khỏe đến Việt Hương và rằng "Elyza (con gái Việt Hương) chắc sẽ vui lắm, Halloween và Birthday có cả bố và mẹ".

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Bình luận của vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Việt Hương trước đó cũng tiết lộ lý do gấp rút về lại Việt Nam vì chị muốn đón lễ Halloween cùng con gái, đặc biệt tháng sau cũng là ngày sinh nhật của "tiểu công chúa".

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