Quang Lê tung clip 'nói xấu' Phi Nhung, tình cảm thân thiết giữa hai nghệ sĩ khiến người xem cảm động

Hậu trường 18/10/2021 07:15

Mới đây, trên kênh YouTube của ca sĩ Quang Lê bất ngờ đăng tải đoạn clip đã khá lâu ghi lại cảnh anh ngồi tại một quán cà phê ở Mỹ và gặp Phi Nhung. Cuộc trò chuyện thú vị của 2 người khiến khán giả thích thú.

Mới đây, trên kênh YouTube của ca sĩ Quang Lê bất ngờ đăng tải đoạn clip được quay khá lâu trước đó khi anh ngồi tại một quán cà phê ở Mỹ và gặp Phi Nhung. Trong clip, Quang Lê đã tâm sự về một liveshow của năm đó và cho biết dự định sẽ tổ chức tại sân khấu ngoài trời thay vì trong nhà hát để giá vé "mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, giúp mọi người yêu nhạc đến với mình một cách dễ dàng, không phải đắn đo tiền bạc". Được biết, giá vé trong nhà hát khá đắt nên khán giả bỏ tiền mua vé đến xem show rất chọn lọc.

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Quang Lê tại quán cà phê - Ảnh: Chụp màn hình

 

Nam ca sĩ khi ấy tiết lộ sẽ song ca với một người ca sĩ nổi tiếng. Hai người là đồng nghiệp đã nhiều năm nhưng không có duyên để hát chung. Đó chính là ca sĩ Phi Nhung. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng tiện thể "nói xấu" đàn chị của mình.

 

"Nhiều người thắc mắc vì sao đến giờ chúng tôi mới song ca. Đây là vấn đề khá nan giải vì Phi Nhung rất khó tính. Tôi muốn song ca nhưng chị ấy không muốn. Tôi muốn mà người ta không thì tôi cũng phải giữ thể diện cho mình chứ, không lẽ tôi cứ đi năn nỉ hoài" - Quanh Lê nói trong clip.

Tuy nhiên, Quang Lê vừa nói tới đây thì Phi Nhung bất ngờ từ đâu bước tới, khiến anh giật mình cười ngượng. Thì ra, Phi Nhung cũng đến quán này uống cà phê, tình cờ gặp Quang Lê nên sang chào hỏi. Khi bị Phi Nhung "thẩm vấn" về việc "nói xấu" mình, Quang Lê đã thanh minh rằng: "Không phải em nói xấu chị đâu. Ai cũng biết, khi tôi mới vào trung tâm Thúy Nga thì chị Phi Nhung đã là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu rồi nên ước mơ của tôi là được song ca với chị.

Nhưng có lẽ do cái duyên chưa đến nên chưa có dịp song ca. Tuy nhiên, tôi lại hay đổ lỗi cho người khác nên mới nói chị Phi Nhung không chịu song ca với mình. Có chị ở đây rồi thì tôi xin năn nỉ chị cho tôi được song ca".

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Phi Nhung cũng đến quán và phát hiện Quang Lê đang 'nói xấu' mình - Ảnh: Chụp màn hình

Phi Nhung sau đó cũng cười vui vẻ và trả lời: "Nói vậy tôi còn chịu song ca, không là thôi miễn bàn".

Về phần Phi Nhung, nữ ca sĩ trong clip cũng đã thừa nhận rằng rất ngại song ca cùng Quang Lê vì phải lựa bài cho cẩn thận, Quang Lên có giọng hát rất ngọt nên không khéo là cô sẽ bị "dẹp lép, chết liền".

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Phi Nhunh giải thích về lý do tại thời điểm ấy chưa song ca cùng Quang Lê - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi ngại song ca với Quang Lê vì mỗi lần như vậy phải lựa bài đàng hoàng. Quang Lê là một tiếng hát rất ngọt ngào nên tôi phải xem thử mình hát có hợp hay không, chứ không là Quang Lê cho tôi dẹp lép, chết liền" - Phi Nhung chia sẻ.

Dù đoạn clip đã được ghi lại rất lâu nhưng qua trên có thể thấy được sự thân thiết của hai nghệ sĩ. Phía dưới clip, rất nhiều khán giả không khỏi xúc động khi nhớ về Phi Nhung của ngày xưa.

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