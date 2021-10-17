Động thái mới nhất của bầu Thụy về chuyện Hồ Văn Cường: Một nhân vật 'quyền lực' đã xác nhận đang liên lạc

Hậu trường 17/10/2021 09:07

Liên quan đến chuyện bầu Thụy muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường, mới đây, một nam ca sĩ thân thiết với ông bầu cho biết đã nhờ quản lý tìm cách liên lạc với giọng ca trẻ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng khi bầu Thụy - người đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt - ngỏ ý giúp đỡ Hồ Văn Cường. Theo đó, trên trang cá nhân, doanh nhân cho biết: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn và cố ca sỹ Phi Nhung và ca sỹ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được e kíp như của anh 3 danh ca, nhạc sỹ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học”.

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Bầu Thụy ngỏ ý giúp Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc việc, mới đây, "ông Hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn cũng đã có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Ngọc Sơn kể bầu Thụy đã nhờ anh tìm cách liên lạc với Hồ Văn Cường để cả hai có thể giúp đỡ vì "em thấy tội nghiệp thằng bé". Anh cũng cho biết quản lý đang giúp anh làm việc này.

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Bài viết của Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bên dưới phần bình luận. Ngọc Sơn còn 'than' rằng bị ông bầu gọi điện 3,4 lần một ngày hối thúc nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Em trai Đức Thụy của anh Ba điện thoại thúc anh Ba quá nhiều xin số điện thoại của cháu Cường,anh đã cho trợ lý làm việc mấy hôm nay nhưng chưa tìm ra… Mỗi ngày điện thoại 3,4 lần hối thúc,tới giờ vẫn còn không tha cho anh Ba nữa" - nam ca sĩ chia sẻ.

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Phía Ngọc Sơn đang tìm số điện thoại Hồ Văn Cường để giúp đỡ em - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, vào ngày 11/10, quản lý chính thức của cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết dứt điểm vụ lùm xùm cát xê với Hồ Văn Cường và trao toàn bộ số tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, ngoài số tiền cát xê trong 5 năm đi hát, Hồ Văn Cường cùng gia đình được gửi thêm 500 triệu đồng mà Phi Nhung từng hứa cho khi con nuôi ra riêng và số tiền 200 triệu đồng thưởng từ giải quán quân trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng.

Về phía giọng ca nhí, Hồ Văn Cường đã xác nhận trên Fanpage sẽ trả lại cho công ty quản lý kênh Youtube, Fanpage Hồ Văn Cường và trang cá nhân. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mẹ nuôi quá cố vì đã tạo điều kiện, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

 

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