Clip hiếm chưa từng được công bố về Phi Nhung: Mặt mộc giản dị, chia sẻ cảm động về những nghệ sĩ khuyết tật

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường của một buổi biểu diễn tại Mỹ có sự tham gia của Phi Nhung từ năm 2012 được công bố khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên kênh Vinahome TV bất ngờ đăng tải một đoạn clip có sự xuất hiện của ca sĩ Phi Nhung được quay từ 9 năm trước và chưa từng được công khai. Được biết, đây là hình ảnh hậu trường của một buổi biểu diễn cùng các ca sĩ khuyết tật tại Little Saigon, California năm 2012 với mục đích gây quỹ cho những trẻ em mồ côi. Ca sĩ Phi Nhung tham dự với vai trò hát chính.

Ca sĩ Phi Nhung xuất hiện giản dị trong hậu trường - Ảnh: Chụp màn hình

Khác với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, Phi Nhung trong đoạn clip để mặt mộc, quần áo giản dị lại ngại ngùng từ chối phỏng vấn vì chưa trang điểm. Tuy nhiên, khi được nam MC cổ vũ nhiệt tình, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về cảm nhận khi tham gia chương trình cùng các ca sĩ khuyết tật. Theo đó, Phi Nhung cho biết bản thân cũng là một người mẹ nuôi những đứa con mồ côi nên "hiểu được tâm trạng của những bạn khuyết tật". Cô cảm thấy vinh dự khi được chung tay giúp đỡ để "các bạn không cảm thấy bị mọi người bỏ rơi".

Ngoài ra, khi được hỏi về việc ca sĩ khuyết tật có thể nổi tiếng không? Phi Nhung đã cho biết: "Ca sĩ khuyết tật hoàn toàn có cơ hội vươn lên để được như một ca sĩ bình thường. Nếu ca sĩ đó có tài năng, hát hay và có duyên với nghề, với Tổ nghiệp thì thì chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng thôi".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Phần cuối clip, sau khi tập đợt xong, Phi Nhung cũng rất thân thiện đùa giỡn, trò chuyện với những người trong đoàn. Nhiều khán giả khi xem đoạn clip đã để lại bình luận khen ngợi cho sự dễ thương, thật thà của cô.

Phi Nhung nhiễm Covid-19 và qua đời vào ngày 28/9/2021 tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 1 tháng điều trị. Sự ra đi của nữ ca sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và người hâm mộ. Vừa qua, tro cốt của Phi Nhung được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Mỹ và trao tận tay cho con gái ruột Wendy. Đám tang của Phi Nhung được tổ chức tại chùa Huệ Quang (bang California, Mỹ) vào ngày 13/10 (giờ Việt Nam).

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