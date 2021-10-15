Tin buồn: Một nghệ sĩ Việt qua đời, người con đang cách ly vẫn chưa được nhìn mặt cha lần cuối

Hậu trường 15/10/2021 15:08

Mới đây, đại diện gia đình thông báo NSƯT Lê Trí Tưởng qua đời khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Theo Zing News, đại diện gia đình NSƯT Lê Trí Tưởng cho biết ông qua đời ở tuổi 65 vào sáng 14/10 tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (quận Tân Phú, TP.HCM).

Đầu tháng 10, ông bị đột quỵ và được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Tân Phú. Sau đó, NSƯT Lê Trí Tưởng phát hiện mắc Covid-19 và được chuyển sang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19. Những ngày cuối đời, sức khỏe ông yếu và mất tại bệnh viện.

Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết sự ra đi của NSƯT Lê Trí Tưởng là mất mát lớn của nghệ thuật xiếc tại TP.HCM. Khi còn sống, nam nghệ sĩ chân tình, đôn hậu và tận tâm với công việc nên được đồng nghiệp quý trọng.

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 NSƯT Lê Trí Tưởng - Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, chia sẻ về tình hình sức khỏe của cố nghệ sĩ trước khi ra đi, NSƯT Phi Vũ cho biết: "Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do NSƯT Lê Trí Tưởng bị bệnh nền, lại bị đột quỵ đã dẫn đến tử vong. Ông mất lúc 1 giờ 50 ngày 14/10, thọ 66 tuổi. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều thương tiếc đối với các nghệ sĩ xiếc TP.HCM".

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, không thể tổ chức tang lễ tiễn biệt NSƯT Lê Trí Tưởng, linh cữu của ông được hỏa táng.

"Thương nhất là người con ở Úc về nước hiện đang cách ly tại Hà Nội vẫn chưa được nhìn mặt cha lần cuối. Đối với chúng tôi, trong danh sách đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSND đợt 10 -2021 đã có tên ông, nhưng ông đã không thể đón nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên công lao đóng góp của ông đối với sự nghiệp nghệ thuật xiếc của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung" – NSƯT Phi Vũ tâm sự.

Được biết, NSƯT Lê Trí Tưởng sinh năm 1956, tại Hà Nội. Ông nguyên là Phó giám đốc Đoàn xiếc TP.HCM (nay là Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam). Nam nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng trong nghệ thuật xiếc. Ông nghỉ hưu năm 2016 nhưng vẫn tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam.

NSƯT Phi Vũ - công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - cho biết NSƯT Lê Trí Tưởng có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NSND đợt 10 năm nay.

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