Tuy nhiên, nỗi đau này chưa kịp nguôi ngoai thì Việt Hương lại tiếp tục chịu tang mẹ nuôi là bà Trần Hoàng Kiếm - mẹ ruột của NS Hoài Tâm . Theo đó, nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương - đã đăng tải loạt ảnh trong tang lễ của mẹ nuôi ở Mỹ kèm lời tâm sự về cảm xúc lẫn lộn khi sinh nhật của Việt Hương lại trùng ngày tổ chức tang lễ của người thân.

Vừa qua, vợ chồng diễn viên Việt Hương đã mang hài cốt của Phi Nhung sang Mỹ tận tay trao lại cho con gái ruột Wendy và gia đình. Cả hai cũng đã có mặt trong lễ tang của nữ ca sĩ và có những chia sẻ cực kỳ xúc động.

"Bây giờ bên Việt Nam đã bước sang ngày 15/10 là sinh nhật cô ấy rồi. Vì cô ấy không dùng Facebook cá nhân nên fan hâm mộ gửi lời chúc sinh nhật tới tấp vào Facebook của mình. Thế nhưng ngay lúc này cảm xúc lẫn lộn quá vì ngày hôm nay tại Mỹ cũng là ngày tổ chức tang lễ cho má của nghệ sĩ Hoài Tâm, cũng là má nuôi của Việt Hương" - chồng Việt Hương cho biết.

Bài viết của Hoài Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhạc sĩ Hoài Phương, vợ chồng anh khi nghe tin mẹ nuôi đã yếu nên có nhắn "má cố đợi chúng con về" thế nhưng ngay trước khi lên máy bay là nhận được tin dữ. Tuy không được gặp mẹ nuôi lần cuối nhưng Hoài Phương cho hay rất vui khi biết được bà ra đi nhẹ nhàng. Đồng thời, Hoài Phương cũng nhắn nhủ tới Việt Hương, sau khi hoàn tất mọi công việc sẽ làm sinh nhật thật chỉn chu cho bà xã.

Như đã đưa tin trước đó, bà Trần Hoàng Kiếm, mẹ ruột nghệ sĩ Hoài Tâm qua đời hôm 8/10. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng đăng tải cáo phó mẹ ruột . Theo đó, anh viết: "Má đi tu đạo học hành. Dưới chân Bồ Tát Mẹ Hiền Quán Âm".

Việt Hương giữ vai trò dưỡng nữ trong cáo phó - Ảnh: FBNV

Theo thông tin trên cáo phó, lễ phát tang bắt đầu lúc 10 giờ ngày 14/10 (giờ địa phương). Đến 12 giờ cùng ngày sẽ tiến hành đón khách viếng. Lễ di quan và an táng được tổ chức lúc 1 giờ 30 phút ngày 15/10. Trong thông tin trên cáo phó, nghệ sĩ Việt Hương là dưỡng nữ. Phía gia đình cũng xin phép các khách viếng miễn phúng điếu trong tang lễ.

Hoài Tâm và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Được biết, Hoài Tâm và Việt Hương có mối quan hệ thân thiết, từng đóng chung nhiều tiểu phẩm ở sân khấu hải ngoại. Bên cạnh đó, cả hai còn hợp tác kinh doanh chung và xem nhau như người nhà.