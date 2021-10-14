Netizen chỉ ra 3 chi tiết 'lạ' trong clip nơi ở mới của Hồ Văn Cường, liệu đây có phải là sự thật?

Về đoạn clip được cho là Hồ Văn Cường chuyển ra nhà mới, cư dân mạng đã soi ra nhiều chi tiết bất thường, một trong số đó có liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau một đoạn clip của tài khoản TikTok có tên "Hồ Văn Cường" quay lại cảnh gia đình giọng ca nhí đang dọn dẹp nhà như đã dọn ra ở riêng sau ồn ào với phía gia đình cố ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, dòng trạng thái: "Con cảm ơn mọi người, con và gia đình đã dọn ra ở riêng rồi ạ" được đính kèm với clip càng khiến nhiều người tin rằng gia đình nam ca sĩ đã chuyển sang ngôi nhà mới có bắt đầu một cuộc sống tách biệt với phía ca sĩ Phi Nhung và những thị phi trước đó. Thế nhưng, bên cạnh những lời chúc mừng, chia vui cùng Hồ Văn Cường thì vẫn có một bộ phận khán giả đã tinh ý phát hiện ra 3 điểm "bất thường" trong đoạn clip trên.

Theo đó, Hồ Văn Cường vài ngày trước vẫn hoàn toàn im lặng, có biểu hiện buồn bã, mệt mỏi khi khi bị chất vấn về những uẩn khúc phía sau chuyện xích mích với mẹ nuôi. Thế nhưng, ngay khi chuyển ra chỗ ở mới, nam ca sĩ lại vui vẻ cười đùa còn lập tài khoản TikTok mới. Nhiều luồng ý kiến cho rằng điều này chưa hợp lý và cũng không giống với tính cách của giọng ca trẻ.

Hình ảnh của Hồ Văn Cường gần đây - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là dù người đăng đã cố tình chèn nhạc và chỉnh nhạc tiếng rất lớn nhưng tiếng của cố ca sĩ Phi Nhung ở phần đầu clip vẫn có thể nghe rất rõ. Cô đang nói gì đó về việc sắp xếp nhà mà trong đó câu rõ nhất là: "Sau này mấy cái khu này mình trồng bông nè". Neitizen phát hiện có tiếng cố ca sĩ Phi Nhung trong clip - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, dễ thấy nhất là tóc của mẹ ruột Hồ Văn Cường trong clip là tóc dài, khác hẳn với mái tóc ngắn trong hình ảnh gần đây của cô khi xuất hiện trong lúc trao nhận tiền cùng quản lý hay clip livestream của Trang Trần. Mái tóc dài của mẹ Hồ Văn Cường khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Sau tất cả những gì nói trên, cư dân mạng mạnh dạn kết luận đây là đoạn clip đã được quay từ lâu khi cố ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa bị bệnh và không liên quan gì đến việc gia đình Hồ Văn Cường chuyển đi. Tuy nhiên, hiện tại, Hồ Văn Cường chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến thực hư câu chuyện, đoạn clip vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

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