Nói về chuyện Hồ Văn Cường, Nathan Lee giải thích lý do không lên tiếng lúc này, tiết lộ tin vui bất ngờ

Khi được nhiều khán giả hỏi về ồn ào của Hồ Văn Cường, nam ca sĩ Nathan Lee có bình luận cho biết lựa chọn im lặng vì để tránh mọi hiểu lầm hoặc thêm lùm xùm không đáng có cho Cường. Tuy nhiên, anh cũng tiết lộ một tin vui bất ngờ liên quan đến giọng ca trẻ.

Những ngày gần đây, những lùm xùm liên quan đến giọng ca trẻ Hồ Văn Cường khiến dư luận được phen dậy sóng. Được biết, vừa qua, quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung đã thanh toán xong tiền cát xê đi hát cho nam ca sĩ (con số cụ thể không được tiết lộ), đồng thời tặng thêm cho gia đình Hồ Văn Cường 500 triệu theo đúng lời hứa của Phi Nhung lúc sinh thời. Quản lý thanh toán tiền cho gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Ngoài ra, quản lý cũng cho biết Hồ Văn Cường sẽ kết thúc cộng tác với công ty, gia đình dọn ra ở riêng chứ không sống trong nhà Phi Nhung nữa. Hiện, chưa có thông tin gì về chỗ ở mới của nam ca sĩ.

Mới đây nhất, nam ca sĩ Nathan Lee có bình luận khiến nhiều người tò mò về câu chuyện của Hồ Văn Cường. Theo đó, Nathan Lee cho hay, sau khi sự việc giữa Hồ Văn Cường và ê-kíp của ca sĩ Phi Nhung trở nên ồn ào, anh có nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía khán giả. Tuy nhiên, Nathan Lee đã lựa chọn im lặng vì để tránh mọi hiểu lầm hoặc thêm lùm xùm không đáng có cho Cường. Nam ca sĩ Nathan Lee - Ảnh: Internet Bình luận của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màm hình "Nhiều bạn comment hỏi mình về vụ Hồ Văn Cường. Cá nhân mình chưa bao giờ gặp chị Phi Nhung và cũng chỉ mới biết về Hồ Văn Cường thời gian gần đây. Cộng sự của mình cũng đã có ý định mời em ấy tham gia một chương trình truyền hình lớn và đầu quân cho một công ty giải trí chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, mình không lên tiếng trong thời gian này để tránh mọi hiểu lầm hoặc thêm lùm xùm không đáng có cho Cường.

"Trời hại mới sợ chứ người hại thì... Cứ sống tử tế, sớm muộn gì cũng sẽ nhận lại những điều tử tế!" - chia sẻ của Nathan Lee. Phàn hồi của cư dân mạng về bình luận của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màm hình Cách hành xử của Nathan Lee trong sự việc này được netizen nhận định là hợp lý. Ngoài ra, việc cộng sự của Nathan Lee có ý định hợp tác với Hồ Văn Cường khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người hy vọng Nathan Lee và cộng sự của anh có thể giúp đỡ giọng ca trẻ vì với tài năng của Hồ Văn Cường xứng đáng nhận được sự hỗ trợ và có tương lai phát triển hơn.

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