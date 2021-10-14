Thúy Diễm chính thức lên tiếng khi đột nhiên vướng lùm xùm từ thiện, khẳng định: 'Cây ngay không sợ chết đứng'

Hậu trường 14/10/2021 10:02

Sau khi bị một nữ đại gia thẳng thừng kêu tên trên livestream về chuyện từ thiện, mới đây, diễn viên Thúy Diễm đã chính thức lên tiếng.

Tối ngày 13/10, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã bị một nữ đại gia thẳng thừng gọi tên về vấn đề minh bạch từ thiện. Theo đó, nữ đại gia này đặt ra câu hỏi rằng số tiền mà cặp đôi quyên góp được trong đợt bão lũ miền Trung năm vừa rồi đã "đi đâu? về đâu?" và "Khoá Facebook là sao?".

Trả lời SAOstar, diễn viên Thúy Diễm cho biết sẽ không livestream hay làm gì để đính chính vì những người yêu mến, theo dõi cô trong suốt quá trình thiện nguyện luôn hiểu nữ diễn viên là người như thế nào. 

Thêm vào đó, trong thời gian kêu gọi quyên góp cho đến khi kết thúc cả hành trình, Thúy Diễm khẳng định đều công khai số tiền minh bạch, rõ ràng và còn lưu lại trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hy vọng những ai quan tâm có thể vào đó tìm hiểu và "để biết được tôi có giống như người ta nói hay không".

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Diễn viên Thúy Diễm - Ảnh: Internet

"Thật ra tôi không phải kiểu người nóng tính hay muốn phản pháo, tôi nghĩ chuyện gì đâu còn đó và danh dự của mình thì tôi cũng không muốn ai làm tổn hại đến nó. 

Tôi nghĩ tôi sẽ không phải livestream hay làm gì đó để đính chính cho mình. Những người từng yêu mến và theo dõi chặng đường của tôi thì họ sẽ biết tôi là người như thế nào. 

Điều duy nhất tôi muốn nói nếu như là khán giả chân chính từng yêu thương và theo dõi hành trình của tôi thì chắc chắn không tin lời nói đó. Vì trong khoảng thời gian tôi kêu gọi quyên góp vào ngày mười mấy tháng 10 cho đến khi kết thúc cả hành trình luôn, tôi đều công khai số tiền minh bạch rõ ràng. 

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Bài kêu gọi trước đó trên trang cá nhân của diễn viên Thúy Diễm vào tháng 10 - Ảnh: Chụp màn hình

Mỗi ngày đi đến đâu, đến tỉnh nào, cho ai bao nhiêu tôi đều công khai và tất cả còn nằm trên Facebook cá nhân của tôi. Không có xóa bài hay gì cả, mọi người có thể vào đó tìm hiểu. 'Cây ngay không sợ c.hết đứng', những lời nói vu khống của người khác thì cũng có sự thật để chứng minh cho mình, nên tôi không cần phải lên tiếng phản pháo hay gì cả. 

Từ xưa đến giờ bản tính hai vợ chồng không thích đụng chạm đến ai cả, nhưng đến thời điểm chuyện thị phi vướng vào thì mình phải chấp nhận điều đó.

Tôi hy vọng những ai yêu thương và tin tưởng có thể truy cập vào trang Facebook của tôi để tìm hiểu, để biết được tôi có giống như người ta nói hay không" - nguyên vân phần trả lời của Thúy Diễm với SAOstar.

Ngoài ra, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Thúy Diễm cũng đã lên tiếng cho biết: "Hiện tại tôi không muốn nói thêm về việc này nữa. Tôi nghĩ nên tập trung tinh thần và sức khoẻ lo cho gia đình và công việc của mình hơn là cuốn vào thị phi".

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Trong thời điểm diễn ra bão lũ, vợ chồng nữ diễn viên đã trực tiếp đến địa phương khảo sát và trao tiền hỗ trợ bà con - Ảnh: Internet

Được biết. trong đợt lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung năm 2020, Thuý Diễm và Lương Thế Thành đã đồng loạt kêu gọi mạnh thường quân đóng góp 2 đợt cứu trợ miền Trung với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong thời điểm diễn ra bão lũ, vợ chồng nữ diễn viên đã trực tiếp đến địa phương khảo sát và trao tiền hỗ trợ bà con. Vào tháng 11/2020, Thuý Diễm từng có bài đăng cập nhật hoạt động giải ngân số tiền cứu trợ.

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