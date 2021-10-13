Mới đây, trên Instagram cá nhân, MCK đã chính thức đưa ra lời xác nhận về tin đồn chia tay giữa mình và bạn gái.
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Cặp đôi MCK và tlinh nhận được nhiều sự chú ý từ khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 1 và luôn mằn trong danh sách những thí sinh tài năng với cá tính nổi bật. Bên cạnh đó, chuyện tình đẹp của cả hai cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, MXH bất ngờ xuất hiện thông tin cặp đôi đã chia tay khiến netizen không khỏi hoang mang. Bất ngờ thay, cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, MCK đã chính thức xác nhận sự việc.
Theo đó, khi được một fan hỏi về thực hư tin đồn, nam rapper cho biết: "Chia tay mất tiu rồi. Nhưng mà thế là đẹp rùi, kết thúc nhẹ nhàng". Ngoài ra, MCK cũng giải thích thêm về việc tuy đã chia tay nhưng cả hai đều không xóa ảnh của nhau vì:"Vì bọn tớ là người lớn".
Có thể thấy, không chỉ vẫn giữ lại hình ảnh, tlinh và MCK cũng không hề có động thái gì thể hiện ý đồ sẽ unfollow hay unfriend đối phương. Qủa thật, sự tan vỡ này đã khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy tiếc nuối nhưng đồng thời cũng sẽ tôn trọng quyết định của cả hai.