Trước thềm Rap Việt trở lại, một cặp đôi đình đám xác nhận đường ai nấy đi, động thái sau đó mới là điều gây bất ngờ

Hậu trường 13/10/2021 17:40

Mới đây, trên Instagram cá nhân, MCK đã chính thức đưa ra lời xác nhận về tin đồn chia tay giữa mình và bạn gái.

Cặp đôi MCK và tlinh nhận được nhiều sự chú ý từ khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 1 và luôn mằn trong danh sách những thí sinh tài năng với cá tính nổi bật. Bên cạnh đó, chuyện tình đẹp của cả hai cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

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MCK và tlinh xác nhận chia tay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, MXH bất ngờ xuất hiện thông tin cặp đôi đã chia tay khiến netizen không khỏi hoang mang. Bất ngờ thay, cách đây ít phút, trên Instagram cá nhân, MCK đã chính thức xác nhận sự việc.

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MCK lên tiếng xác nhận vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình
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Và giả thích lý do không xóa ảnh chung - Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo đó, khi được một fan hỏi về thực hư tin đồn, nam rapper cho biết: "Chia tay mất tiu rồi. Nhưng mà thế là đẹp rùi, kết thúc nhẹ nhàng". Ngoài ra, MCK cũng giải thích thêm về việc tuy đã chia tay nhưng cả hai đều không xóa ảnh của nhau vì:"Vì bọn tớ là người lớn".

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Cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, không chỉ vẫn giữ lại hình ảnh, tlinh và MCK cũng không hề có động thái gì thể hiện ý đồ sẽ unfollow hay unfriend đối phương. Qủa thật, sự tan vỡ này đã khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy tiếc nuối nhưng đồng thời cũng sẽ tôn trọng quyết định của cả hai.

 

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Từ khóa:   Rap Việt MCK - Tlinh MCK xác nhận chia tay

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