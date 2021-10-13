Liên quan đến ồn ào kiện tụng thời gian gần đây với bà Nguyễn Phương Hằng , mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một bài viết phản hồi trên trang cá nhân. Theo đó, anh thông báo đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C02) và cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định:"Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, bằng PHÁP LUẬT và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". Cho nên, nam ca sĩ mong khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi, "đừng đôi co hay dùng những ngôn từ không hay trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của cộng đồng mạng".

Ngoài ra, nam ca sĩ cho biết cũng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) mời lên làm rõ các nội dung trong lá đơn anh tố cáo bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Tại buổi làm việc, "ông Hoàng nhạc Việt" cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01, Công an tỉnh Bình Dương.

Nguyên văn bài viết của Đàm Vĩnh Hưng Chào cả nhà, Hôm nay Hưng xin cập nhật với mọi người về quá trình Hưng đang làm việc với các cơ quan chức năng để bảo vệ mình trước những thông tin vu khống, xuyên tạc, tiêu cực về chuyện từ thiện. Hiện tại, Hưng đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C02) và đã cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Bình Dương (PC01) đã mời Hưng lên làm rõ các nội dung của đơn mà Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh .Tại buổi làm việc Hưng cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01, Công an tỉnh Bình Dương. Các buổi làm việc đều diễn ra rất khách quan, đúng pháp luật. Điều đáng mừng là mọi việc đang dần sáng tỏ, cơ quan điều tra cũng trao đổi rõ ràng quan điểm sẽ làm việc chí công vô tư và quyết liệt điều tra để sớm có kết quả. Hưng được Điều tra viên giải thích rất cụ thể về quá trình giải quyết đơn thư tố cáo phải tuân thủ quy trình tố tụng vì vậy mọi tài liệu chứng cứ phải được thu thập và xác minh theo đúng quy định pháp luật nên phải có trình tự và thời gian nhất định. Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, bằng PHÁP LUẬT và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, Hưng mong các khán giả yêu quý Hưng và cả những khán giả đang nghi ngờ hay ác cảm với Hưng ,chúng ta hãy cùng kiên nhẫn một chút, đừng đôi co hay dùng những ngôn từ không hay trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của cộng đồng mạng. Cảm ơn cả nhà! ĐVH

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM thông báo, vừa chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) đến Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Phương Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân.

Bà Phương Hằng đăng tải công khai lá đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an TP.HCM. - Ảnh: FBNV

Theo bà Hằng, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Trên trang cá nhân của nữ thư ký bà Phương Hằng cũng đăng tải công khai lá đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an TP.HCM.

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đơn tố cáo của ông Hưng có nêu, gần đây bà Phương Hằng đã phát live trên mạng xã hội và dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm ông cùng nhiều nghệ sĩ khác, bà còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ông Hưng còn cho rằng bà Phương Hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư, tình cảm, số tiền trong tài khoản của ông và một số nghệ sĩ.

Hiện, hiện vụ ồn ào kiện tụng giữa bà Phương Hằng và nghệ sĩ Việt vẫn đang tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận.