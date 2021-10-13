Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có mặt ở đám tang ca sĩ Phi Nhung. Tại đây, cô đã có nhiều chia sẻ bất ngờ.

Theo Trí Thức Trẻ, rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), lễ tang của nữ ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California với sự tham gia đông đảo của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đến khoảng 9h sáng nay (19h tại Mỹ), nghệ sĩ Việt Hương cũng đã có mặt tại tang lễ và có những chia sẻ xúc động về cố ca sĩ. Việt Hương đến lễ tang Phi Nhung - Ảnh: Internet Việt Hương chia sẻ tại lễ tang: "Quý vị có biết giờ này sao Việt Hương mới xuất hiện không, tại Hương ráng gồng. Hương gồng để Hương không có khóc, Hương tới đây nhìn thấy đồng nghiệp, thấy tất cả khán giả tới đây yêu mến chị Nhung, Hương lại khóc và cố gắng sẽ nói tốt nhất. Hương muốn Wendy đứng kế vì cả một hành trình hai cô cháu và những tin nhắn trong vòng 1 tháng khi Phi Nhung ở Chợ Rẫy. 6h18p mỗi sáng và mỗi buổi tối, lúc đó là 4h sáng của Wendy, Việt Hương sẽ được ekip thông báo, khi thì tiếng Việt Hương hiểu ngay nhưng có những từ tiếng Anh chuyên môn trong y khoa thì anh Phương sẽ nói với Wendy để hiểu vấn đề của Phi Nhung.

Nữ nghệ sĩ có nhiều chia sẻ xúc động về Phi Nhung và con gái - Ảnh : Internet Phi Nhung vào tới Chợ Rẫy thì mỗi một ngày đối với việt Hương, mỗi một ngày cầu nguyện và ăn không được, Việt Hương sợ. Mỗi ngày đều phải nghe 2 lần về tin tức, trong lúc giữa chừng có những tin khác nữa thì phải gọi Wendy dậy để coi con có đồng ý không. Việt Hương nghĩ là giọng nói của Việt Hương rất đặc biệt, để đem niềm vui đến mọi người mà giờ câu tôi đồng ý nó nặng nề vô cùng. Tất cả lời Wendy truyền cho tôi, quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề lắm đâu, lời nói của tôi có thể khiến Phi Nhung tốt hơn, hoặc tệ đi. Tới khi về đến đây, khi gặp được Wendy, gặp được Phi Nhung Việt Hương mừng lắm, lúc đó mới vỡ oà để trao lại hũ tro cốt cuối cùng cũng là cả 1 hành trình".

Ngoài ra, Việt Hương cũng nghẹn ngào xin lỗi con gái Phi Nhung vì không thể làm tốt nhất có thể. "Cô xin lỗi con, cô không thể làm tốt nhất có thể. Nhưng cô đã đem được Phi Nhung về đây... Hương không dám trả lời trên truyền thông bất cứ thông tin gì, nhưng Hương biết mọi người yêu mến Phi Nhung dữ lắm. Hương đã cố gắng lắm nhưng không được giỏi..." - Việt Hương chia sẻ. Việt Hương mang tro cốt Phi Nhung về Mỹ trao cho gia đình - Ảnh : Internet Trước đó, Việt Hương đã đích thân mang tro cốt của Phi Nhung sang Mỹ để trao lại cho Wendy và gia đình. Khi ấy, ngay khi trông thấy con gái Phi Nhung tại sân bay, hai người đã ôm chầm lấy nhau bật khóc, khung cảnh khiến nhiều người đau lòng.

Lễ tang Phi Nhung tại Mỹ: Quản lý thân thiết đã kịp có mặt, gục đầu buồn bã khi nghe nhắc về nữ ca sĩ lúc sinh thời Sau khi quyết toán tiền bạc với Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung đã âm thầm sang Mỹ dự đám tang cố ca sĩ. Hình ảnh tại buổi lễ khiến nhiều người xót xa.

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