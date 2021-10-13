Sau khi quyết toán tiền bạc với Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung đã âm thầm sang Mỹ dự đám tang cố ca sĩ. Hình ảnh tại buổi lễ khiến nhiều người xót xa.

Rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), lễ tang của nữ ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California với sự tham gia đông đảo của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đáng chú ý, Diễm Phạm - người quản lý thân thiết của Phi Nhung tại Việt Nam cũng có mặt để đưa tiễn cố ca sĩ trên chặng đường cuối cùng này. Quản lý đã có mặt tại Mỹ dự đám tang Phi Nhung - Ảnh: FBNV Diễm Phạm tại tang lễ - Ảnh: Internet Ngồi lặng yên dưới hàng ghế cùng bạn bè, nữ quản lý khoanh chặc hai tay, gục đầu buồn bã trong lúc nghe ca sĩ Mạnh Quỳnh tâm sự về những kỷ niệm, cách Phi Nhung đối diện với ồn ào lúc sinh thời. Có thể thấy, sự ra đi của Phi Nhung để lại nỗi đau rất lớn trong lòng người quản lý. Được biết, không chỉ đơn thuần là sự hợp tác trong công việc, Diễm Phạm từ lâu đã như một người thân trong gia đình Phi Nhung.

Ngồi lặng yên dưới hàng ghế cùng bạn bè, nữ quản lý khoanh chặc hai tay, gục đầu buồn bã - Ảnh: Internet Theo Trí Thức trẻ, trước đó, liên quan đến những ồn ào của con nuôi Hồ Văn Cường, Diễm Phạm xác nhận đã giải quyết xong chuyện tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, tổng số tiền đi hát trong 5 năm qua đã được thanh toán (con số cụ thể không được tiết lộ). Ngoài ra, Hồ Văn Cường còn nhận được 500 triệu như lời hứa của Phi Nhung trước kia. "Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu chị Võ Ngọc Thu (mẹ Hồ Văn Cường) đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ.

Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường" - quản lý chia sẻ với truyền thông. Bài viết của quản lý trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết gần đây nhật trên trang cá nhân, Diễm Phạm cho biết: "Đã hoàn tất mọi việc theo đúng châm ngôn sống của bạn "Thương một người dưng". Giờ là lúc GIA ĐÌNH chúng tôi, chứ không phải CÔNG TY, cần ở bên bạn trong giờ phút cuối này một cách trọn vẹn và bình yên nhất, đúng như cách bạn đã sống và cống hiến cho cuộc đời này. Không cần nói đến tên và nhắc nữa nhé".

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