Lễ tang Phi Nhung tại Mỹ: Quản lý thân thiết đã kịp có mặt, gục đầu buồn bã khi nghe nhắc về nữ ca sĩ lúc sinh thời

Hậu trường 13/10/2021 10:09

Sau khi quyết toán tiền bạc với Hồ Văn Cường, quản lý Phi Nhung đã âm thầm sang Mỹ dự đám tang cố ca sĩ. Hình ảnh tại buổi lễ khiến nhiều người xót xa.

Rạng sáng ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), lễ tang của nữ ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California với sự tham gia đông đảo của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đáng chú ý, Diễm Phạm - người quản lý thân thiết của Phi Nhung tại Việt Nam cũng có mặt để đưa tiễn cố ca sĩ trên chặng đường cuối cùng này.

phi nhung 1
Quản lý đã có mặt tại Mỹ dự đám tang Phi Nhung - Ảnh: FBNV
phi nhung 2
Diễm Phạm tại tang lễ - Ảnh: Internet

Ngồi lặng yên dưới hàng ghế cùng bạn bè, nữ quản lý khoanh chặc hai tay, gục đầu buồn bã trong lúc nghe ca sĩ Mạnh Quỳnh tâm sự về những kỷ niệm, cách Phi Nhung đối diện với ồn ào lúc sinh thời. Có thể thấy, sự ra đi của Phi Nhung để lại nỗi đau rất lớn trong lòng người quản lý. Được biết, không chỉ đơn thuần là sự hợp tác trong công việc, Diễm Phạm từ lâu đã như một người thân trong gia đình Phi Nhung.

phi nhung 3
Ngồi lặng yên dưới hàng ghế cùng bạn bè, nữ quản lý khoanh chặc hai tay, gục đầu buồn bã - Ảnh: Internet

Theo Trí Thức trẻ, trước đó, liên quan đến những ồn ào của con nuôi Hồ Văn Cường, Diễm Phạm xác nhận đã giải quyết xong chuyện tiền cho gia đình nam ca sĩ. Theo đó, tổng số tiền đi hát trong 5 năm qua đã được thanh toán (con số cụ thể không được tiết lộ). Ngoài ra, Hồ Văn Cường còn nhận được 500 triệu như lời hứa của Phi Nhung trước kia.

"Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu chị Võ Ngọc Thu (mẹ Hồ Văn Cường) đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ.

Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường" - quản lý chia sẻ với truyền thông.

phi nhung 4
Bài viết của quản lý trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết gần đây nhật trên trang cá nhân, Diễm Phạm cho biết: "Đã hoàn tất mọi việc theo đúng châm ngôn sống của bạn "Thương một người dưng". Giờ là lúc GIA ĐÌNH chúng tôi, chứ không phải CÔNG TY, cần ở bên bạn trong giờ phút cuối này một cách trọn vẹn và bình yên nhất, đúng như cách bạn đã sống và cống hiến cho cuộc đời này. Không cần nói đến tên và nhắc nữa nhé".

Đây là điều NS Hoài Linh đã âm thầm làm trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, 1 chi tiết gây xúc động mạnh!

Đây là điều NS Hoài Linh đã âm thầm làm trong tang lễ cố ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ, 1 chi tiết gây xúc động mạnh!

Dù cách xa nửa vòng trái đất, NS Hoài Linh đã có hành động đặc biệt để tiễn người em thân thiết trong chặng đường cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ tang Phi Nhung tại Mỹ NS Phi Nhung qua đời quản lý Phi Nhung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36