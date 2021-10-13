Tang lễ Phi Nhung ở Mỹ: Con gái ruột thất thần, Mạnh Quỳnh xin lỗi vì không thể che chở, bảo bọc cho cố ca sĩ

Theo Tuổi Trẻ, rạng sáng ngày 13/10 tại Việt Nam, tương đương trưa 12/10 tại Mỹ, tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung được gia đình đưa từ tịnh xá Giác An về chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) để tiến hành tang lễ. Được biết, trước khi đến chùa Huệ Quang, gia đình đã đưa tro cốt Phi Nhung dạo quanh những địa điểm quen thuộc mà cố ca sĩ thường hay đến.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - người chị thân thiết 31 năm của Phi Nhung nghẹn ngào cho biết: "Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi: 'Sao đi đâu chị cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi, sao không nói em là em ruột chị'. Lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn non nớt nên nói lại là: 'Nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ chị 2-3 đời con, người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị nên chị không thể làm được'. Đó là điều tôi tan nát, hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Và hôm nay, tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người: 'Phi Nhung là em ruột của con'.

Theo Trí Thức Trẻ, lễ cầu siêu cố ca sĩ được tổ chức vào 11h sáng ngày 12/10 (tức 1h sáng 13/10 tại Việt Nam), bạn bè và người hâm mộ ở Mỹ có thể đến thăm viếng vào lúc 13h -19h30 (3h - 9h30 sáng tại Việt Nam), nghi thức tưởng niệm và đốt nến được cử hành lúc 10h sáng tại Việt Nam. Trong cáo phó, Wendy Phạm đại diện gia đình thông báo miễn nhận vòng hoa, phúng điếu mà thay vào đó sẽ lập quỹ từ thiện để giúp cố nghệ sĩ thực hiện 2 ước nguyện còn dang dở.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Trizzie đã hứa với Phi Nhung sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy, tâm nguyện Phi Nhung còn dang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện. Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa, những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em".

Cũng trong đám tang, ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết đến bây giờ vẫn chưa tin bản thân lại đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời mình. Nam ca sĩ cho biết Phi Nhung là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng, sống và hi sinh vì mọi người.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bên cạnh đó, nam ca sĩ đã gửi lời xinh lỗi đến con gái Phi Nhung vì "không che chở và bảo bọc được cho mẹ con".

"Còn Wendy, chú Quỳnh xin lỗi con vì chú vô dụng lắm, chú không che chở và bảo bọc được cho mẹ con. Lúc đầu chú đã nói mẹ con về đi, làm từ thiện bao năm nay rồi thì về đi nhưng vì lý do gì mà không chịu về. Chú còn giữ bao nhiêu tin nhắn mẹ Nhung hẹn về hát ngày 22/8, rồi lên kịch bản hát bài gì bài gì.

Phi Nhung gửi bao nhiêu tấm hình tập thể thao: 'Tôi khoẻ như thế này thì ông yên chí đi, ông đừng sợ. Ông cứ vui vẻ thoải mái đi, khi nào về già tôi đẩy xe lăn cho ông đi hát'. Mạnh Quỳnh đã tính chia tay sân khấu sau liveshow 20 năm để quay về lo cho gia đình nhưng Phi Nhung không cho, Phi Nhung bắt tôi hứa khi nào già lụm khụm hát không nổi nữa thì thôi. Phi Nhung hoàn toàn có thể có 1 gia đình hạnh phúc tuyệt vời nếu Phi Nhung muốn nhưng Phi Nhung đã chọn người ngoài. Tôi không muốn nói ra thêm nữa vì sẽ đụng chạm rất nhiều người" - Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Ngoài ra, trong tang lễ, nhiều văn nghệ sĩ như Giao Linh, Bằng Kiều, Cam Thơ, Lê Quang, Hồng Đào, Đan Nguyên, Hồng Ngọc, Nguyễn Hồng Nhung, Thúy Nga... cũng đã đến thắp hương đưa tiễn đồng nghiệp lần cuối.

Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 12h15 phút ngày 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TP.HCM) sau gần 2 tháng điều trị tích cực Covid-19. Theo dự kiến, gia đình sẽ tổ chức lễ tưởng niệm tại quê nhà vào ngày 4/10 vừa qua nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thi hài cố ca sĩ được hoả táng vào ngày 8/10. Đến hôm 10/10, NS Việt Hương đã trao tro cốt người bạn tri kỷ đến tận tay Wendy Phạm - con gái ruột ca sĩ Phi Nhung.