Phía Việt Hương lần đầu tiết lộ về 3 kiện hàng mang theo ra sân bay lúc trao lại tro cốt Phi Nhung

Hậu trường 12/10/2021 15:10

Mới đây, trên trang cá nhân, khi được một fan hỏi về những kiện hàng vợ chồng Việt Hương mang theo lúc xuất hiện tại sân bay Los Angeles trao lại tro cốt của Phi Nhung, admin fanpage của nữ nghệ sĩ đã có tiết lộ đầy bất ngờ.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt về trao tận tay cho con gái ruột Wendy tai Mỹ. Khoảnh khắc Việt Hương xuất hiện cùng chiếc túi đựng hũ tro cốt vừa đi vừa khóc, nhạc sĩ Hoài Phương đẩy kiện hàng lớn phía sau lúc vừa tới sân bay Los Angeles khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

viet huong 1
Ảnh: Việt Hương xuất hiện tại sân bày Los Angeles cùng chồng - Ảnh: Cắt từ video

Mới đây, admin fanpage của Việt Hương đã tiết lộ sự thật bên trong những kiện hàng to lớn ngày hôm ấy. Theo đó, một netizen đã bình luận trên trang cá nhân tò mò số hành lý này. Đồng thời, người này cũng bày tỏ thái độ ngưỡng mộ vợ chồng nghệ sĩ.

viet huong 2
3 Kiện hàng lớn là ảnh của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

"Thấy clip cô về Mỹ, sau lưng là chú Phương đang đẩy xe hành lý quá trời đồ. Ngưỡng mộ cô chú, ngưỡng mộ cô vì có được người bạn đời như chú ấy" - bình luận của một dân mạng.

Sau đó, admin page chính thức của NS Việt Hương đã thay mặt nữ nghệ sĩ tiết lộ sự thật khiến bao người phải xúc động: "3 kiện đó là hình ảnh của Phi Nhung".

viet huong 3
Admin trả lời người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, khi đến Mỹ, vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng đã cùng ca sĩ Phương Loan đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Tại đây, khi thấy người anh thân thiết được chôn cất ở khang trang, sạch sẽ thì Việt Hương cũng an lòng. Theo như dòng trạng thái mới nhất của Việt Hương, cô hiện vẫn đang ở Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau những chuyện đã qua.

Quản lý Phi Nhung nói gì khi đã thanh toán tiền bạc với Hồ Văn Cường?

Quản lý Phi Nhung nói gì khi đã thanh toán tiền bạc với Hồ Văn Cường?

Sau khi thanh toán tiền cát-sê cho Hồ Văn Cường và gia đình, mới đây, quản lý Phi Nhung đã cập nhật bài viết trên trang cá nhân ẩn ý liên quan đến sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Việt Hương Phi Nhung Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 0 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 6 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36