Phía Việt Hương lần đầu tiết lộ về 3 kiện hàng mang theo ra sân bay lúc trao lại tro cốt Phi Nhung

Mới đây, trên trang cá nhân, khi được một fan hỏi về những kiện hàng vợ chồng Việt Hương mang theo lúc xuất hiện tại sân bay Los Angeles trao lại tro cốt của Phi Nhung, admin fanpage của nữ nghệ sĩ đã có tiết lộ đầy bất ngờ.
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Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt về trao tận tay cho con gái ruột Wendy tai Mỹ. Khoảnh khắc Việt Hương xuất hiện cùng chiếc túi đựng hũ tro cốt vừa đi vừa khóc, nhạc sĩ Hoài Phương đẩy kiện hàng lớn phía sau lúc vừa tới sân bay Los Angeles khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.
Mới đây, admin fanpage của Việt Hương đã tiết lộ sự thật bên trong những kiện hàng to lớn ngày hôm ấy. Theo đó, một netizen đã bình luận trên trang cá nhân tò mò số hành lý này. Đồng thời, người này cũng bày tỏ thái độ ngưỡng mộ vợ chồng nghệ sĩ.
"Thấy clip cô về Mỹ, sau lưng là chú Phương đang đẩy xe hành lý quá trời đồ. Ngưỡng mộ cô chú, ngưỡng mộ cô vì có được người bạn đời như chú ấy" - bình luận của một dân mạng.
Sau đó, admin page chính thức của NS Việt Hương đã thay mặt nữ nghệ sĩ tiết lộ sự thật khiến bao người phải xúc động: "3 kiện đó là hình ảnh của Phi Nhung".
Ngoài ra, khi đến Mỹ, vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng đã cùng ca sĩ Phương Loan đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Tại đây, khi thấy người anh thân thiết được chôn cất ở khang trang, sạch sẽ thì Việt Hương cũng an lòng. Theo như dòng trạng thái mới nhất của Việt Hương, cô hiện vẫn đang ở Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau những chuyện đã qua.