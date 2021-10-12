Quản lý Phi Nhung nói gì khi đã thanh toán tiền bạc với Hồ Văn Cường?

Sau khi thanh toán tiền cát-sê cho Hồ Văn Cường và gia đình, mới đây, quản lý Phi Nhung đã cập nhật bài viết trên trang cá nhân ẩn ý liên quan đến sự việc.

Liên quan đến ồn ào tiền bạc của Hồ Văn Cường, chiều ngày 11/10, quản lý của ca sĩ Phi Nhung đã thanh toán toàn bộ cát-sê cho nam ca sĩ trong 5 năm qua (con số cụ thể không được thông báo). Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng nhận được thêm 500 triệu tiền hỗ trợ theo đúng như lời hứa của Phi Nhung trước đó.

Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, quản lý của Phi Nhung mới đây đã cập nhật bài viết ẩn ý liên quan đến sự việc. Theo đó người này cho rằng mọi chuyện đã giải quyết xong, việc thắng thua giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Điều đáng nói ở đây là hãy sống và làm theo cái tâm như cách mà bạn vẫn làm.

"Giải quyết xong mọi việc theo đúng cái tình. Mình có thể không thắng nhưng thua thắng giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là sống và làm theo cái tâm, đúng cách của bạn vẫn làm. Mỉm cười. Đi chơi nha" - quản lý cố ca sĩ Phi Nhung viết.

Bài viết của quản lý Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, liên quan đến số tiền mà Hồ Văn Cường nhận khi là quán quân Vietnam Idos Kids, quản lý này cho biết: "Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu chị Võ Ngọc Thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng Techcombank, đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ.

Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vần đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi".

Hiện, mọi thông tin xoay quanh sự việc đều được cư dân mạng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ly-phi-nhung-noi-gi-khi-da-thanh-toan-tien-bac-voi-ho-van-cuong-430374.html