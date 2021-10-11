Thành viên BTC "Vietnam Idol Kids" kể về Hồ Văn Cường khi còn là thí sinh, ẩn ý nhiều uẩn khúc không thể lên tiếng

Mới đây, một thành viên của BTC "Vietnam Idol Kids" đã lên tiếng kể về ấn tượng của mình dành cho Hồ Văn Cường khi cậu còn là thí sinh tham gia chương trình, đồng thời úp mở về nhiều khuất tất mà chỉ "người bên trong" mới biết.
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Sau khi Phi Nhung qua đời, những ồn ào về tiền cát xê với con nuôi Hồ Văn Cường lại một lần nữa nổ ra. "Quán quân Vietnam Idol Kids 2016" bị người phía Phi Nhung tố vô ơn, luôn giữ thái độ im lặng khi mẹ nuôi dù đã khuất nhân vẫn phải vướng thị phi vì chuyện tiền bạc của mình.
Mới đây, trên mạng xã hội, một thành viên BTC chương trình "Vietnam Idol Kids" đã bất ngờ lên tiếng chia sẻ về nhiều sự thật về Hồ Văn Cường khi còn là một thí sinh của chương trình. Theo người này, Hồ Văn Cường khi ấy là một đứa trẻ rất nhút nhát nhưng siêng luyện hát và ngoan ngoãn nghe lời. Hoàn cảnh gia đình Cường cũng rất khó khăn, "đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp, lên thi 2 mẹ con ngồi 1 góc nhìn rất thương".
Khi vào vòng trong thì Hồ Văn Cường thu hút được nhiều sự chú ý hơn, lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh nam ca sĩ khó khăn nên muốn tài trợ lo cho tiền ăn học. Đặc biệt, sau khi Hồ Văn Cường chiến thắng, mẹ ruột là người được yêu cầu trực tiếp lên ký nhận tiền thưởng. Thông tin Cường được nhà trường tài trợ học phí khiến nhiều người vui mừng.
Cuối bài viết, người này khẳng định: "Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy, hãy để đứa nhỏ được yên và sống đúng lứa tuổi của nó".
Nguyên văn lời chia sẻ của thành viên BTC "Vietnam Idol Kids":
Hồi đó nhà Cường rất khó khăn, đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp, lên thi 2 mẹ con ngồi 1 góc nhìn rất thương, hiểu hoàn cảnh em nên đề nghị công ty chi phí đi lại cho 2 mẹ con đến khi vào vòng trong.
Lọt vào vòng trong Cường vẫn giữ thái độ rụt rè nhút nhát, nhưng rất siêng luyện hát và nghe lời, ngoan lắm. Dĩ nhiên chi phí đi lại ăn ở cty vẫn lo.
Khi vào vòng trong em đã thu hút rất nhiều khán giả vì giọng hát cũng như hoàn cảnh của mình, nói thật lúc ấy ai không nghĩ em sẽ nằm trong top 5, lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh em khó khăn đều muốn tài trợ lo cho em ăn học. Mẹ em thì khỏi nói, rất rất hiền.
Sau khi em đoạt giải, bản thân BTC cũng làm thủ tục gấp để chuyển em tiền vì biết hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu mẹ em đích thân lên ký nhận lãnh, sau đó nghe em được trường học tài trợ học phí ai cũng vui, thấy em hoạt động giải trí nhiều cũng mừng cho em.
Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy, hãy để đứa nhỏ được yên và sống đúng lứa tuổi của nó.
Đáng chú ý, bên dưới bài viết, thành viên ê-kíp "Vietnam Idol Kids" cũng để lại bình luận ẩn ý về những chuyện khuất tất chỉ có BTC mới biết nên "rất thương thằng bé". "Những người ngoài họ đâu biết sự thật bên trong, còn mình cũng không thể nói hết những uẩn khuất thay nó được".
Bài viết ngay sau khi được đăng tải đã nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Về phía Hồ Văn Cường, nam ca sĩ cho biết đã nhận được tiền từ quản lý Phi Nhung. Trong bài viết mới nhất trên trang fanpage, Hồ Văn Cường xin lỗi khán giả vì đã im lặng trong suốt thời gian qua. Nam ca sĩ còn cho biết sẽ dừng hợp tác với công ty, chính thức trả lại facebook cá nhân, fanpage và Youtube hiện tại (vì tất cả đều thuộc quyền sở hữu của công ty). Hồ Văn Cường sẽ thông báo cho fan hâm mộ khi có facebook và fanpage mới.