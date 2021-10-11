Thành viên BTC "Vietnam Idol Kids" kể về Hồ Văn Cường khi còn là thí sinh, ẩn ý nhiều uẩn khúc không thể lên tiếng

Nguyên văn lời chia sẻ của thành viên BTC "Vietnam Idol Kids":

Hồi đó nhà Cường rất khó khăn, đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp, lên thi 2 mẹ con ngồi 1 góc nhìn rất thương, hiểu hoàn cảnh em nên đề nghị công ty chi phí đi lại cho 2 mẹ con đến khi vào vòng trong.

Lọt vào vòng trong Cường vẫn giữ thái độ rụt rè nhút nhát, nhưng rất siêng luyện hát và nghe lời, ngoan lắm. Dĩ nhiên chi phí đi lại ăn ở cty vẫn lo.

Khi vào vòng trong em đã thu hút rất nhiều khán giả vì giọng hát cũng như hoàn cảnh của mình, nói thật lúc ấy ai không nghĩ em sẽ nằm trong top 5, lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh em khó khăn đều muốn tài trợ lo cho em ăn học. Mẹ em thì khỏi nói, rất rất hiền.

Sau khi em đoạt giải, bản thân BTC cũng làm thủ tục gấp để chuyển em tiền vì biết hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu mẹ em đích thân lên ký nhận lãnh, sau đó nghe em được trường học tài trợ học phí ai cũng vui, thấy em hoạt động giải trí nhiều cũng mừng cho em.

Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy, hãy để đứa nhỏ được yên và sống đúng lứa tuổi của nó.