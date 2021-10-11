Mẹ ruột Hồ Văn Cường lên tiếng về ồn ào cát xê của con trai: 'Chị tôi mất rồi, để chị tôi yên'

Hậu trường 11/10/2021 18:23

Mới đây, sau buổi làm việc với quản lý về chuyện cát xê và tiền thưởng trong 5 năm đi hát của con trai, mẹ ruột Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng về sự việc.

Chiều ngày 11/10, quản lý Phi Nhung và gia đình Hồ Văn Cường đã có buổi làm việc cùng nhau về những ồn ào xoay quanh chuyện cát xê, tiền thường của nam ca sĩ trong suốt 5 năm hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, quản lý đã bàn giao cho gia đình toàn bộ số tiền theo thỏa thuận riêng của hai bên. Thêm vào đó, phía Hồ Văn Cường cũng nhận thêm được 500 triệu hỗ trợ như lời hứa của Phi Nhung trước kia. Riêng tiền học phí của Hồ Văn Cường trong những năm được Phi Nhung hoàn toàn chịu trách nhiệm.

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Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong buổi làm việc này, bà Thu - mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã có một đoạn clip chính thức lên tiếng về sự việc. Đoạn clip ngắn tầm 34s ghi lại cảnh bà cầm sổ tiết kiệm trên tay và khẳng định tiền bạc của con trai không hề bị mất mát. Đồng thời, mẹ quán quân "Việt Nam Idol Kids 2016" cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng đừng động chạm đến Phi Nhung mà hãy để nữ ca sĩ ra đi thanh thản.

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Hồ Văn Cường và mẹ ruột - Ảnh: Internet

"Tôi để đây cũng không mất mát gì. Thôi mọi người đừng có làm gì trong gia đình tôi. Đừng nói gì chị tôi. Chị tôi mất rồi, để chị tôi yên" - mẹ Hồ Văn Cường nói trong clip.

Mới đây, bản thân Hồ Văn Cường cũng đã có động thái mới trên trang fanpage. Theo đó, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi khán giả vì đã im lặng trong suốt thời gian qua. Hồ Văn Cường còn cho biết sẽ dừng hợp tác với công ty, chính thức trả lại facebook cá nhân, fanpage và Youtube hiện tại (vì tất cả đều thuộc quyền sở hữu của công ty). Hồ Văn Cường sẽ thông báo cho fan hâm mộ khi có facebook và fanpage mới. 

Từ khóa:   mẹ ruột Hồ Văn Cường Phi Nhung cát xê của Hồ Văn Cường

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