Việt Hương lần đầu tiết lộ lý do để thi hài NS Chí Tài đến Mỹ một mình nhưng đích thân mang tro cốt Phi Nhung về trao cho con gái ruột cố ca sĩ

Hậu trường 11/10/2021 12:09

Mới đây, sau khi mang tro cốt Phi Nhung đến Mỹ trao tận tay con gái ruột Wendy Phạm và gia đình, Việt Hương cùng ông xã đã đến thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài tại đây.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương và chồng đã mang tro cốt của ca sĩ Phi Nhung sang Mỹ để trao tận tay con gái ruột và gia đình. Hành động này của vợ chồng nữ nghệ sĩ đã khiến không ít người cảm động. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến thắc mắc rằng tại sao Việt Hương không chọn cách gửi hũ tro cốt của Phi Nhung về Mỹ bằng đường hàng không mà phải đích thân đem đi giữa tình hình dịch Covid-19 như hiện tại?

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Việt Hương và con gái Phi Nhung  - Ảnh : Internet

Vào đêm muộn ngày 10/10 (theo giờ Việt Nam), vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã cùng ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - đến thăm mộ phần của anh cũng được chôn cất tại đây. Trong buổi livestream, Việt Hương lần đầu trả lời cho câu hỏi trên.

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Việt Hương đến thăm mộ Chí Tài - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết cô để thi hài Chí Tài một mình về Mỹ vì cho rằng anh là đàn ông, đi một mình không sao còn với Phi Nhung, là phụ nữ, mà đi một mình thì "rất tội". Hơn nữa, Phi Nhung là hủ cốt nên cô muốn đích thân đưa cố ca sĩ về với gia đình.

"Lúc trước, em là người lo quần áo, rồi đưa anh ra sân bay để anh đi về 1 mình. Em nghĩ anh là đàn ông nên anh sẽ đi 1 mình được, còn hôm nay em đưa Phi Nhung về. Phi Nhung là phụ nữ, mà phụ nữ đi 1 mình rất là tội. Với lại, Nhung là tro cốt nên em muốn đích thân đưa Phi Nhung về. 

Phi Nhung về rồi anh ơi, thứ 3 này sẽ làm tang lễ. Em nghĩ nếu anh còn sống thì anh cũng muốn em làm điều này. Hôm nay em đến đây, em thấy anh ở chỗ này rất sạch sẽ, sang trọng nên em cũng yên tâm rồi, mọi người hỏi anh rất nhiều. Vợ chồng em đến thắp cho anh cây nhang cho ấm áp nha anh" - Việt Hương nói trong livestream.

Trước đó, trên trang cá nhân, Việt Hương đã có bài viết tiễn Phi Nhung sau gần 30 tiếng mang nữ ca sĩ đến đất Mỹ. Theo đó, Việt Hương tâm sự: "Bao ngày nay Việt Hương dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn. Nhưng hôm nay ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không còn kìm nén được cảm xúc của mình. Thương quá Nhung ơi! Khóc tiếc thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tiếc thương người phụ nữ với tấm lòng thiện nguyện luôn đong đầy".

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Việt Hương mang tro cốt Phi Nhung đến Mỹ -  Ảnh: FBNV
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NS Hoài Linh và Việt Hương trong đám tang Chí Tài - Ảnh: Internet

Còn nhớ, trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài ở Việt Nam, Việt Hương và danh hài Hoài Linh cũng đã cùng nhau đứng ra lo liệu, đưa thi hài của cố nghệ sĩ về Mỹ để vợ gặp mặt lần cuối. Linh cữu nghệ sĩ Chí Tài được hỏa táng và an vị ở Mỹ.

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Từ khóa:   NS Việt Hương Phi Nhung Chí Tài

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