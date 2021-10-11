Em trai ruột Phi Nhung lên tiếng nêu ra 3 điều 'cốt yếu' về ồn ào tiền bạc giữa nữ ca sĩ và con nuôi Hồ Văn Cường

Hậu trường 11/10/2021 10:38

Liên quan đến ồn ào tiền bạc giữ cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, mới đây, em trai ruột của cô đang sống tại Mỹ đã có bài viết nói lên quan điểm của mình.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi, vấn đề tiền cát xê của Hồ Văn Cường lại một lần nữa khiến nhiều người quan tâm. Vào ngày 10/10, trên trang cá nhân, Diễm Phạm - quản lý của Phi Nhung đã cho biết sẽ sớm đứng ra giải quyết chuyện tiền bạc với nam ca sĩ.

 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, khuya cùng ngày, trên trang cá nhân, Tommy - em trai ruột đang sống ở Mỹ đã có vài điều muốn gửi gắm. Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã dành tình cảm cho Phi Nhung, Tommy cũng đã nêu ra 3 điều liên quan đến vụ ồn ào với Hồ Văn Cường, đặc biệt là sau livestream giữa cựu người mẫu Trang Trần và giọng ca trẻ nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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Phi Nhung và en trai ruột - Ảnh: Internet

"Sau livestream ngày 9/10 giữa Trang Trần và Hồ Văn Cường, mình xin có đôi lời như sau:

- Thứ nhất: Cường được chị chăm sóc dạy bảo từ ngày có duyên gặp gỡ cho tới khi chị ốm mất, đó là tình cảm, tình thương và lời hứa từ tâm của chị dành cho một người con.

Nên rất mong khi mọi người nhắc tới chuyện này thì xin hãy nghĩ tới tâm tư tình cảm của chị để quãng thời gian đó là quãng thời gian quý báu ý nghĩa chứ không phải quãng thời gian để kể công.

Chị sẽ đau lòng lắm bởi dẫu con có làm mẹ đau buồn thì bất cứ người mẹ nào cũng không muốn con mình bị tổn thương bởi người khác.

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Trang Trần trong livestream với Hồ Văn Cường tối ngày 9/10 - Ảnh: Internet

- Thứ hai: Dù chị đã được đưa về Mỹ nhưng tang lễ chính thức của chị vẫn chưa được diễn ra. Xin hãy bình tĩnh lại và cho chị được an lòng yên tĩnh những ngày này. Chị vẫn luôn mong muốn fans của chị bình tĩnh trước mọi sóng gió và chừng mực.

- Thứ ba: Và đây cũng là điều quan trọng nhất, quản lý Diễm Phạm đã lên tiếng chính thức về trách nhiệm của mình, đã khẳng định mọi chuyện tiền bạc của Cường đều do cô ấy phụ trách nên tất cả chúng ta hãy chờ quản lý giải quyết. Chị hoàn toàn không liên đới tới chuyện này. Sớm hay muộn thì cuối cùng cũng sẽ có lời giải đáp hợp tình hợp lý.

Một lần nữa xin tất cả hãy nén lại chờ tới ngày tang lễ chính thức của chị được diễn ra. Thương chị xin hãy nghĩ và hiểu cho chị... Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn vì tất cả" - em trai Phi Nhung chia sẻ.

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Ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, vào khoảng tháng 6/2021, vụ ồn ào tiền cát xê giữ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường bất ngờ bủng nổ. Nhiều tin đồn cho rằng nữ ca sĩ và quản lý đang lợi dụng, chiếm đoạt thù lao đi diễn cũng như tiền thưởng 200 triệu khi Hồ Văn Cường giành quán quân "Vietnam Idol Kids 2016". 

Thời điểm ấy, cả gia đình của Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận. Giọng ca "Bông điên điển" cho biết tất cả tiền cát xê của mình và Cường đều do quản lý giữa vì "ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu". Ngoài ra, Phi Nhung cũng cho biết đã từng hỏi ý kiến mẹ Hồ Văn Cường có muốn lấy số tiền 200 triệu kia không thì mẹ nam ca sĩ nói "thôi từ từ đi".

Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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Từ khóa:   em trai Phi Nhung Hồ Văn Cường quản lý Phi Nhung

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