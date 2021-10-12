Quản lý lên tiếng về các tài khoản Facebook, trang fanpage và kênh YouTube của Hồ Văn Cường, khẳng định: 'Không có ý định lấy lại'

Hậu trường 12/10/2021 17:42

Liên quan đến chuyện Hồ Văn Cường trả lại các nền tảng mạng xã hội, mới đây, quản lý Phi Nhung đã lên tiếng phủ nhận nghi vấn của dư luận.

Mới đây, thông tin quản lý đã quyết toán cát-sê cho Hồ Văn Cường trong 5 năm và tặng thêm 500 triệu như lời hứa của cố ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người chú ý. Sau đó, Hồ Văn Cưỡng cũng đã đăng tải một bức tâm thư dài trên mạng xã hội nói rõ nhiều vấn đề trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, ở phần gần cuối bài đăng, giọng ca trẻ có đề cập đến việc sẽ trả lại tài khoản Facebook, trang fanpage cũng như kênh YouTube có hơn 300 nghìn người xem cho công ty.

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Quản lý trả tiền lại cho gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Động thái trả lại các nền tảng MXH này làm dư luận nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Nhiều netizen lên tiếng chỉ trích công ty chủ quản vì nếu kênh YouTube bị công ty cũ nằm giữ tức là doanh thu vẫn sẽ thuộc về công ty và Hồ Văn Cường không được nhận lợi nhuận gì từ MXH.

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Một phần bài viết của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trưa ngày 12/10, quản lý cũng là người trong ekip của cố NS Phi Nhung đã có bài đăng dài đề cập đến vấn đề này. Theo đó, người này cho biết không có chuyện công ty muốn lấy lại Nick, page hay YouTube của Hồ Văn Cường vì "đã nói là sẽ để dành cho con" nhưng nam ca sĩ đã "khăng khăng" trả lại nên ê-kíp sẽ block toàn bộ.

 "Nick, page hay YouTube của con thì công ty không muốn bàn, cũng không có ý định lấy, vì đã nói là sẽ để dành cho con, nhưng nếu con cứ 'khăng khăng' trả thì chú sẽ yêu cầu block toàn bộ theo ý con muốn" - trích bài viết của người quản lý.

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Bài viết của quản lý - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, trong bài đăng, người quản lý này cũng khẳng định không dùng fanpage của Hồ Văn Cường để viết bất kỳ một trạng thái nào vì nếu có thì anh sẽ gửi lời cảm ơn đến Phi Nhung.

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về nhiếu ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những người chỉ trích Hồ Văn Cường "bạc bẽo" thì một số người lại đồng tình với cách làm này của nam ca sĩ khi cho rằng cậu đã tách ra độc lập và đang muốn làm lại từ đầu. Ngoài ra, nhiều netizen còn lên tiếng bảo vệ Cường, hy vọng mọi chuyện có thể khép lại để nam ca sĩ trở về cuộc sống bình thường.

"Nhìn mà thấy tội… tội cho người cưu mang", "Em muốn làm lại từ đầu hay dừng cuộc chơi thì vẫn ủng hộ quyết định của em nhé. Mọi con đường đều đúng", "Mình nghĩ mọi người đừng hóng vấn đề này nữa, để em nó làm lại cuộc sống mới. Cả 2 đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, đừng đào sâu nữa tổn thương người trong cuộc" - bình luận của cư dân mạng.

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