Xót xa vòng hoa Mạnh Quỳnh dành tặng Phi Nhung trong tang lễ: Trái tim đã không còn nguyên vẹn

Bên cạnh những chia sẻ xúc động trong đám tang Phi Nhung, chiếc vòng hoa mà nam ca sĩ gửi đến "người tình sân khấu" cũng khiến nhiều người chú ý.

Là tri kỷ hơn 2 thập kỷ, sự ra đi của Phi Nhung khiến ca sĩ Mạnh Quỳnh không khỏi xót xa. Tại tang lễ của cố ca sĩ vào ngày 13/10, Mạnh Quỳnh đã có mặt để tiễn biệt "người tình sân khấu" đoạn đường cuối cùng. Tại đây, anh đã có những giây phút nghẹn ngào vì nhớ về kỷ niệm với Phi Nhung, dốc lòng nói hết những tâm tư của mình với cố nghệ sĩ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh trong đám tang Phi Nhung - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chiếc vòng hoa mà Mạnh Quỳnh gửi đến Phi Nhung cũng để lại ấn tượng mạnh với nhiều người. Theo đó, vòng hoa được kết thành hình trái tim màu trắng nhưng lại bị khuyết một góc thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của nam ca sĩ dành cho "người tình sân khấu". Bên cạnh đó, trên vòng hoa, Mạnh Quỳnh viết hai từ "thương em" như gói gọn tình cảm của mình.

Vòng hoa của nam ca sĩ tại buổi lễ - Ảnh: Internet

Manh Quỳnh và Phi Nhung là tri kỷ hơn 20 năm - Ảnh: Internet

Khán giả thương Phi Nhung và cũng thương Mạnh Quỳnh. Trên khắp diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều bình luận gửi lời động viên tinh thần tới Mạnh Quỳnh sau sự ra đi của Phi Nhung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-vong-hoa-manh-quynh-danh-tang-phi-nhung-trong-tang-le-trai-tim-da-khong-con-nguyen-ven-430776.html