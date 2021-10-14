Long Nhật giải thích chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường, cho biết: 'Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường'

Mới đây, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ dưới góc độ là một người trong nghề lâu năm về vụ lùm xùm tiền bạc của giọng ca trẻ Hồ Văn Cường.
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Sau khi được thanh toán tiền cát xê, Hồ Văn Cường đã có thông báo trên trang cá nhân rằng sẽ tách khỏi công ty quản lý của mẹ nuôi và trả lại các nền tảng MXH. Đã có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh sự việc này. Một số tin đồn còn cho rằng Hồ Văn Cường thậm chí còn không được ký hợp đồng với công ty chủ quản.
Liên quan đến vấn đề này, mới đây, trên sóng livestream, ca sĩ Long Nhật đã có những chia sẻ dưới góc độ là một người trong nghề lâu năm. Theo đó, anh cho biết tiền cát xê của nghệ sĩ khi đi hát nếu có hợp đồng với công ty thì phải trừ rất nhiều chi phí "mà trừ hết là không còn gì đâu". "Tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường".
"Thưa quý vị, đã là mẹ con thì sao lại ký hợp đồng? Mẹ thương con là biển trời lai láng, sao có thể cân đo đong đếm. Nếu trả cát-xê mỗi đêm hát hay lương tháng thì không còn tiền như vậy đâu.
Tôi biết nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, hợp đồng với công ty, hát muốn xỉu mà lương rất ít. Nhóm nhạc cực nổi tiếng luôn. Một khi có giấy tờ, hợp đồng ký kết là phải chia phần trăm, mọi chi phí đều phải trừ đi hết như áo quần biểu diễn, ăn ở, học hành... Mà trừ hết là không còn gì đâu. Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường" - Long Nhật chia sẻ.
Bên cạnh đó, Lonh nhật cũng tiết lộ nhiều khó khăn trong việc bán đĩa của các nghệ sĩ khi vấn đề băng đĩa lậu xuất hiện tràn lan. Sau này, khi kênh Youtube phổ biến thì khán giả được xem miễm phí, chỉ khi có quảng cáo, lượt người xem niều người thì mới có tiền còn không thì chỉ lỗ và lỗ.
"Nói thế để thấy, làm sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng là làm hình ảnh là chính, để nghệ sĩ tiếp cận công chúng là chính. Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Đòi tiền Youtube là sai hoàn toàn" - Long Nhật chia sẻ.
Nguyên văn lời chia sẻ của Long Nhật về chuyện hợp đồng và kênh YouTube của Hồ Văn Cường:
Có rất nhiều thông tin nhiễu loạn cho rằng, bao nhiêu năm Hồ Văn Cường đi hát, tiền kinh doanh băng đĩa, tiền Youtube lời quá, nhiều quá mà không trả cho con nhà người ta. Rồi tài khoản Facebook, Fanpage, các nền tảng kinh doanh hình ảnh của Hồ Văn Cường, công ty lấy lại hết.
Họ còn bảo không ký hợp đồng lao động gì hết. Thưa quý vị, đã là mẹ con thì sao lại ký hợp đồng? Mẹ thương con là biển trời lai láng, sao có thể cân đo đong đếm. Nếu trả cát-xê mỗi đêm hát hay lương tháng thì không còn tiền như vậy đâu.
Tôi biết nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, hợp đồng với công ty, hát muốn xỉu mà lương rất ít. Nhóm nhạc cực nổi tiếng luôn. Một khi có giấy tờ, hợp đồng ký kết là phải chia phần trăm, mọi chi phí đều phải trừ đi hết như áo quần biểu diễn, ăn ở, học hành... Mà trừ hết là không còn gì đâu. Đó là tình mẹ thương con mới có từng đó tiền. Đòi hợp đồng là quá vô lý, quá hoang đường.
Tôi là người chuyên nghiệp làm băng đĩa, không ai bán đĩa nhiều như tôi. Tôi phát hành đĩa với rất nhiều hãng nhưng đĩa bán được nhiều thì phải ôm đi hát, bán ngoài sân khấu mỗi đêm, đi Mỹ cũng xách theo để bán.
Chưa kể, mình phát hành 9 giờ sáng thì trưa là đĩa lậu đã tràn lan. Mình bán đĩa 30.000, 40.000 đồng, đĩa làm hình ảnh chỉnh chu, cũng chỉ 100.000 mà phát hành được 1.000 đĩa là chảy máu con mắt. Trong khi đĩa lậu cả triệu triệu bản, họ bán 5.000, 10.000 đồng.
Mình bán ở trung tâm thành phố còn khó, nói chi tới tỉnh xa, họ thích mua đĩa chép có mấy ngàn đồng. Họ không hiểu nỗi khổ của người làm băng đĩa chính hãng. Người Việt thì thích xài đồ rẻ, coi 1, 2 lần bị trầy xước, mờ thì bỏ. Còn đĩa gốc của mình, để thu hình live show mấy tỉ đồng, tiền bán đĩa làm sao mà thu hồi vốn được.
Ngày xưa tôi đi hát show khắp nơi, mình hát trên sân khấu, dưới có 4, 5 người của mình đi bán đĩa mà cũng không thu hồi được vốn. Đĩa lậu họ ăn hết. Sau này, Youtube thì coi miễn phí. Có quảng cáo nhiều, người xem nhiều thì mới có tiền. Không có chuyện lời đâu, chỉ lỗ và lỗ thôi....
Nói thế để thấy, làm sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng là làm hình ảnh là chính, để nghệ sĩ tiếp cận công chúng là chính. Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng vậy thôi. Đòi tiền Youtube là sai hoàn toàn".
Trong buổi livestream cách đây vài ngày, Long Nhật cũng tiết lộ rằng sau khi nhận được tiền, Hồ Văn Cường đã nhắn tin với cô giáo của mình nhờ tìm nơi ở mới cho gia đình.
Trước đó, vào ngày 11/10, quản lý của mẹ nuôi Phi Nhung đã thanh toán xong tiền cát xê đi hát cho nam ca sĩ (con số cụ thể không được tiết lộ), đồng thời tặng thêm cho gia đình Hồ Văn Cường 500 triệu theo đúng lời hứa của Phi Nhung lúc sinh thời.
Ngoài ra, quản lý cũng cho biết Hồ Văn Cường sẽ kết thúc cộng tác với công ty, gia đình dọn ra ở riêng chứ không sống trong nhà Phi Nhung nữa. Hiện, chưa có thông tin gì về chỗ ở mới của nam ca sĩ.