NÓNG: Công an mời Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng làm việc về vấn đề từ thiện miền Trung

Mới đây, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C002), Công an TP.HCM đã mời hai ca sĩ là Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về nội dung liên quan đến việc từ thiện miền Trung năm 2020.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, ngày 15/10, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C002), Công an TP.HCM đã mời bà Trần Thị Thuỷ Tiên (tức ca sĩ Thuỷ Tiên, SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) lên làm việc về các nội dung liên quan đến việc từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020.

Việc mời ca sĩ Thuỷ Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ về những khoản tiền từ thiện, thu nhập các giấy tờ chứng minh. Công an sẽ làm rõ các khoản tiền và nếu cần thiết sẽ mời những người có liên quan đến 2 ca sĩ nói trên để phục vụ việc điều tra.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Cũng đưa tin về sự việc, theo Thanh Niên, trước đó, ngày 14/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức Trấn Thành).

C02 cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu cho CQĐT như: bản sao hồ sơ mở tài khoản; toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định (nếu có); thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản; sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay; thông tin họ tên, địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Đối với danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện cần phải rà soát.

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