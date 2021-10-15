Ba nghệ sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục bị 'bế' lên sóng VTV liên quan đến việc sao kê từ thiện

Hậu trường 15/10/2021 21:54

Chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng trên kênh VTV1 vừa gọi tên 3 nghệ sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng về ồn ào từ thiện thời gian gần đây.

Vào 18h ngày 15/10, chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng trên kênh VTV1 đã gọi tên 3 nghệ sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng về vấn đề từ thiện khiến dư luận dậy sóng suốt thời gian gần đây.

Cụ thể, chương trình thông tin Bộ Công An vừa có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp rà soát xác định tài khoản của các nghệ sĩ trên khi huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận và giải ngân.

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Bản tin trên sóng VTV chiều tối nay - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, chương trình còn cho biết Bộ Công An đã nhận được đơn tố cáo và nắm được việc các nghệ sĩ bị phản ánh kêu gọi cứu trợ trong đợt mưa bão miền Trung nhưng thiếu tính minh bạch, rõ ràng.

"Bộ Công An đang xác minh điều tra sự việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc kêu gọi quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa mưa lũ năm 2020 nhưng thiếu tính minh bạch trong chính quá trình giải ngân.

Bộ Công An cũng yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cung cấp tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản, thống kê tổng số giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở đến nay, thông tin họ tên, địa chỉ đối ứng, người nhận tiền vào và người chuyển từ các tài khoản kêu gọi từ thiện" - chương trình đưa tin.

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Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 15/10, Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C002), Công an TP.HCM đã mời bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên, SN 1985, quê tỉnh Kiên Giang, trú quận 7, TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) lên làm việc về các nội dung liên quan đến việc từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020.

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Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thanh Niên, trước đó, ngày 14/10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã có văn bản yêu cầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản của các cá nhân: Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên), Huỳnh Trấn Thành (tức Trấn Thành).

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MC Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

C02 cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời ca sĩ Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên phối hợp làm việc. Đối với danh hài Trấn Thành, cơ quan điều tra xác định nằm trong diện cần phải rà soát.

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Từ khóa:   VTV Nghệ sĩ từ thiện từ thiện miền Trung

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