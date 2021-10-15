Nữ MC bồi hồi kể về điềm lành xuất hiện trong đám tang Phi Nhung, điều tương tự cũng xảy ra với Chí Tài

Hậu trường 15/10/2021 15:46

Mới đây, nữ MC dẫn chương trình trong đám tang Phi Nhung đã bất ngờ tiết lộ những "hiện tượng lạ" xoay quanh đám tang của cố ca sĩ.

Đám tang của Phi Nhung được diễn ra vào ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam) với sự tham gia đông đảo của người thân, bạn bè và fan hâm mộ. Là người dẫn chương trình trong buổi lễ hôm ấy, mới đây, MC Ngọc Hân đã có những chia sẻ những hiện tượng mà cô tận mắt chứng kiến.

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Đám tang Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ MC cho biết, cuối buổi lễ, khi nghi thức cầu siêu chuẩn bị kết thúc thì mọi người tại đó đều bất ngờ nhận ra trên bầu trời chỉ có duy nhất một vì sao đang sáng. Tuy nhiên, đến khi Ngọc Hân cần điện thoại quay lại thì đột nhiên có những cánh chim vụt qua ngôi sao ấy. Nữ MC cho biết, đối với cô đây là một "điềm lành" nên muốn chia sẻ đến tất cả những ai yêu mến Phi Nhung.

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Những cánh chim trong đám tang Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Đặc biệt, sự việc khiến Ngọc Hân nhớ đến đám tang nghệ sĩ Chí Tài, những chú chim này cũng đã xuất hiện. 

"Nếu quý vị còn nhớ trong đám tang của anh Chí Tài thì những chú chim cũng đã xuất hiện, giờ trong đám tang của chị Phi Nhung, những cánh chim cũng xuất hiện. Có lẽ Tịnh Bình (pháp danh của Phi Nhung) đã siêu sanh về cõi lành, an bình hơn" - MC Ngọc Hân nói.

Ngoài ra, nữ MC cũng chia sẻ một hiện tượng "kỳ bí" khác đó chính là vào đêm hôm trước lễ tang, gió thổi rất mạnh đến nỗi hoa và các thiết bị đã được lắp đặt trước đó đều đổ sập. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, trời xanh trong vắt, nắng đẹp, không còn một gợn mây hay gió mạnh nữa.

 

"Ngọc Hân hơi cảm tính, bởi vì mình thuơg chị Hai nên muốn tin rằng một người làm nhiều việc thiện như chị, khi mất đi cũng sẽ có những điềm lành như thế" - MC Ngọc Hân nói.

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