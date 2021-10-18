Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần lại tiếp tục vướng ồn ào khi bị bạn thân "bốc phốt" con người thật trên sóng livestream.

Liên quan đến vụ ồn ào giữa cựu người mẫu Trang Trần và bạn cũ là ca sĩ Thủy Bi, mới đây, phía nữ ca sĩ này lại tiếp tục có buổi livestream công kích, khuyên rằng Trang Trần nên sống làm người tử tế trước khi quá muộn. Cụ thể, người bạn của Trang Trần cho biết ngày nào còn bị nhắc tên thì ngày ấy cô vẫn sẽ livestream cho cộng đồng mạng cùng "hít hà" cái drama này. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định đang có ý "trêu ngươi" bà chủ bún đậu, thách thức "hẹn ra mà đánh nhau này".

Trang Trần bị bạn thân 'bóc phốt' - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, khi nói về con người thật của Trang Trần, Thủy Bi nhận định cựu người mẫu là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu và khá ghê gớm. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ tiếp tục gọi tên Trang Trần và chờ cựu người mẫu đến đánh hay thuê người đánh. Thủy Bi còn hùng hồn nói, đánh là phải đánh chết, nếu còn sống thì sẽ biết tay nhau. Nữ ca sĩ còn cho rằng, Trang Trần có tính tiểu nhân, thích chơi đánh lén. "Cô ỷ mạnh cô hiếp yếu. Tôi đã nói rồi, cô ăn hiếp những người mạnh hơn cô. Bản thân tôi tới giờ phút này, ít nhất đến 2 - 3 cái livestream này rồi, tôi đang ngồi chờ cô cho ăn đòn đây. Bởi vì tôi biết là cô rất ghê gớm, ai cũng sợ cô. Nhưng bản thân tôi là tôi sợ lắm rồi nên tao sẽ tiếp tục gọi tên cô luôn, để tôi chờ cô đánh tôi hoặc thuê người đánh tôi" - Thủy Bi nói trong livestream.

Trang Trần và Thủy Bi từng là bạn thân - Ảnh: Internet Liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người, theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, người bạn cũ này đã đăng clip "bóc phốt" Trang Trần nói dối để đòi tiền bồi thường. Trong tiệc sinh nhật của Thủy Bi cách đây mấy năm, Trang Trần đến dự cho tới khi kết thúc bữa tiệc. Đến 3 giờ sáng sau đêm đó, cựu người mẫu lại gọi điện kêu mất 50 triệu đồng khi dự tiệc sinh nhật tại quán bar của nữ ca sĩ. Lúc đó, cô đã nghĩ tới chuyện dùng tiền túi của mình ra để bồi thường, cô cảm thấy áy náy khi Trang Trần vì tham gia tiệc sinh nhật của mình mà mất 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại camera trong quán bar thì phát hiện Trang Trần không hề làm rơi tiền và cũng không có bất cứ ai đến gần, có hành vi trộm tiền của cô. Khi cô báo lại thì bị Trang Trần tỏ thái độ giận dỗi, bất cần. Hiện, sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

Tự nhận không ít lần ra vào cơ quan công an, Trang Trần chỉ ra chi tiết 'bất hợp lý' trong vụ nữ CEO tố bị hành hung Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần - người tự nhận "lên công an ít nhất 4 - 5 vụ, mỗi vụ lên 3 - 4 lần" - đã có buổi livestream nói lên quan điểm của mình về chuyện một nữ CEO ở Bình Dương tố bị hành hung.

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