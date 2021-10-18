Trang Trần tiếp tục bị bạn cũ 'bóc phốt' là 'tiểu nhân', hay ỷ mạnh hiếp yếu và thách thức: 'Ra mà đánh nhau này'

Hậu trường 18/10/2021 18:43

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần lại tiếp tục vướng ồn ào khi bị bạn thân "bốc phốt" con người thật trên sóng livestream.

Liên quan đến vụ ồn ào giữa cựu người mẫu Trang Trần và bạn cũ là ca sĩ Thủy Bi, mới đây, phía nữ ca sĩ này lại tiếp tục có buổi livestream công kích, khuyên rằng Trang Trần nên sống làm người tử tế trước khi quá muộn.

Cụ thể, người bạn của Trang Trần cho biết ngày nào còn bị nhắc tên thì ngày ấy cô vẫn sẽ livestream cho cộng đồng mạng cùng "hít hà" cái drama này. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định đang có ý "trêu ngươi" bà chủ bún đậu, thách thức "hẹn ra mà đánh nhau này".

trang tran 1
Trang Trần bị bạn thân 'bóc phốt' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, khi nói về con người thật của Trang Trần, Thủy Bi nhận định cựu người mẫu là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu và khá ghê gớm. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ tiếp tục gọi tên Trang Trần và chờ cựu người mẫu đến đánh hay thuê người đánh. Thủy Bi còn hùng hồn nói, đánh là phải đánh chết, nếu còn sống thì sẽ biết tay nhau. Nữ ca sĩ còn cho rằng, Trang Trần có tính tiểu nhân, thích chơi đánh lén.

"Cô ỷ mạnh cô hiếp yếu. Tôi đã nói rồi, cô ăn hiếp những người mạnh hơn cô. Bản thân tôi tới giờ phút này, ít nhất đến 2 - 3 cái livestream này rồi, tôi đang ngồi chờ cô cho ăn đòn đây. Bởi vì tôi biết là cô rất ghê gớm, ai cũng sợ cô. Nhưng bản thân tôi là tôi sợ lắm rồi nên tao sẽ tiếp tục gọi tên cô luôn, để tôi chờ cô đánh tôi hoặc thuê người đánh tôi" - Thủy Bi nói trong livestream.

trang tran 2
Trang Trần và Thủy Bi từng là bạn thân - Ảnh: Internet

Liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người, theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, người bạn cũ này đã đăng clip "bóc phốt" Trang Trần nói dối để đòi tiền bồi thường. Trong tiệc sinh nhật của Thủy Bi cách đây mấy năm, Trang Trần đến dự cho tới khi kết thúc bữa tiệc. Đến 3 giờ sáng sau đêm đó, cựu người mẫu lại gọi điện kêu mất 50 triệu đồng khi dự tiệc sinh nhật tại quán bar của nữ ca sĩ. Lúc đó, cô đã nghĩ tới chuyện dùng tiền túi của mình ra để bồi thường, cô cảm thấy áy náy khi Trang Trần vì tham gia tiệc sinh nhật của mình mà mất 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại camera trong quán bar thì phát hiện Trang Trần không hề làm rơi tiền và cũng không có bất cứ ai đến gần, có hành vi trộm tiền của cô. Khi cô báo lại thì bị Trang Trần tỏ thái độ giận dỗi, bất cần.

Hiện, sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

Tự nhận không ít lần ra vào cơ quan công an, Trang Trần chỉ ra chi tiết 'bất hợp lý' trong vụ nữ CEO tố bị hành hung

Tự nhận không ít lần ra vào cơ quan công an, Trang Trần chỉ ra chi tiết 'bất hợp lý' trong vụ nữ CEO tố bị hành hung

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần - người tự nhận "lên công an ít nhất 4 - 5 vụ, mỗi vụ lên 3 - 4 lần" - đã có buổi livestream nói lên quan điểm của mình về chuyện một nữ CEO ở Bình Dương tố bị hành hung.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần bị bạn cũ 'bóc phốt' Trang Trần và bạn cũ 50 triệu

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 1 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36