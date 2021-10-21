Bầu Thụy làm điều tương tự với Hồ Văn Cường như đã làm với cố ca sĩ Phi Nhung

Sau khi tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường đi theo đam mê ca hát và học đại học, mới đây ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) có động thái đặc biệt trên mạng xã hội.

Vào sáng cùng ngày, bầu Thụy để ảnh đại diện là cố ca sĩ Phi Nhung nhằm tưởng nhớ giọng ca Bông Điên Điển. Đi kèm bức ảnh, ông bầu chú thích: "Kính lễ thần tượng của tôi".

Cụ thể, chiều ngày 21/10, bầu Thụy bất ngờ đổi ảnh đại diện của mình thành bức hình của nam ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Đăng kèm bức ảnh, ông viết: "Thần tượng của tôi".

Chiều ngày 21/10, bầu Thụy để ảnh đại diện là Hồ Văn Cường.

Trước đó, ông cũng để ảnh cố ca sĩ Phi Nhung để tưởng nhớ cô.

Được biết Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều là những nghệ sĩ yêu thích của đại gia Đức Thuỵ. Bên cạnh đó, đại gia Đức Thuỵ còn đăng tải hàng loạt clip kỉ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Hành động này cho thấy tình yêu thương đặc biệt của vị đại gia dành cho 2 mẹ con Phi Nhung. Được biết, ngoài danh ca Ngọc Sơn, Phi Nhung và Hồ Văn Cường là những nghệ sĩ thần tượng của Bầu Thuỵ.

Bầu Thụy nhiều lần thể hiện tình cảm đặc biệt với cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy - người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản gần 1 tỷ USD gây chú ý khi tuyên bố về chuyện của Hồ Văn Cường. Cụ thể, ông bầu tuyên bố sẵn sàng chỉ bảo và giúp đỡ tận tình Hồ Văn Cường để cậu có thể đi theo đam mê ca hát và học đại học.

Vị đại gia đình đám cho biết: "Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh 3 danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học".

Bầu Thụy bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Hồ Văn Cường học đại học, theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Không chỉ nhắn nhủ giọng ca trẻ sau loạt biến cố, ông bầu cũng bày tỏ sự thắc mắc đến cách giải quyết ồn ào của phía ê-kíp Phi Nhung, thậm chí hỏi thẳng: "Ai là đạo diễn?".