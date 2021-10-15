Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: "Tự nhìn lại mình đi"

Hậu trường 15/10/2021 18:43

Hành động chê bai ngoại hình người lớn tuổi đặc biệt là bố mẹ Hồ Văn Cường, Tuyền Mập bị cư dân mạng chỉ trích.

Dù Hồ Văn Cường và quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết xong chuyện tiền nong nhưng nhiều nghệ sĩ showbiz không liên quan tới sự việc vẫn liên tục bàn luận, đưa ra những quan điểm trái chiều. Dân mạng cũng chia hai phe: bên bảo vệ gia đình Hồ Văn Cường, phía bảo vệ quản lý và Phi Nhung. 

Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: 'Tự nhìn lại mình đi' - Ảnh 1

Mẹ Hồ Văn Cường nhận sổ tiết kiệm số tiền con trai thắng cuộc thi hát năm 2016.

Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: 'Tự nhìn lại mình đi' - Ảnh 2

Mẹ ca sĩ nhí ăn mặc giản dị, đi dép lê xuất hiện tại ngân hàng.

Mới đây, diễn viên Minh Tuyền (Tuyền Mập) nêu quan điểm gây tranh cãi khi body shaming (miệt thị ngoại hình) bố mẹ Hồ Văn Cường.

Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: 'Tự nhìn lại mình đi' - Ảnh 3

Tuyền Mập bị chỉ trích vì chê bai ngoại hình người lớn tuổi. 

Tuyền Mập dùng nhiều từ ngữ chỉ trích người lớn tuổi khiến nhiều người bị sốc:  "Cái mặt cầm cuốn sổ tiết kiệm là thấy bất hảo rồi. Cả cặp luôn chứ không phải riêng người đàn bà tóc tai bù xù, lưỡng quyền cao, mắt xếch, miệng hô... còn người đàn ông trán cao rộng, mặt gầm gầm hướng xuống dưới, mắt lấm lét nhìn ngược lên...".

Bài viết của Tuyền Mập bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt và lên án hành động miệt thị ngoại hình người lớn tuổi. 

"Giờ tôi mới biết diễn viên này là ai đấy! Sinh ra cái duyên bị kẹp ở *** sao zậy", "Nhìn lại mình cái chị Tuyền", "Bị body shaming lại thì đừng có buồn nha chị"..., cư dân mạng tức giận mắng ngược Tuyền Mập. 

Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: 'Tự nhìn lại mình đi' - Ảnh 4

Khán giả bức xúc trước cách hành xử của Tuyền Mập.

Không những thế, Tuyền Mập còn bị khán giả phốt ngược lại chuyện coi thường khán giả, thái độ bảnh chọe ở phim trường hay có người còn gay gắt cho rằng Tuyền Mập nên nhìn lại bản thân trước khi chê ai người đáng tuổi bố mẹ mình. 

Tuyền Mập chê bai ngoại hình bố mẹ Hồ Văn Cường liền bị dân mạng 'phốt' ngược: 'Tự nhìn lại mình đi' - Ảnh 5

Hồ Văn Cường và bố mẹ là những người chân chất, giản dị từ quê lên Tp.HCM sinh sống.

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