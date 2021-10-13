Netizen "phát mệt" xem Quế Vân - Hoa hậu Phương Lê lời qua tiếng lại, mạt sát lẫn nhau vì Hồ Văn Cường

Sự việc bắt nguồn từ việc Quế Vân lớn tiếng mắng Hồ Văn Cường là "nghịch tử", nói nhiều câu khó nghe đối với thanh niên đáng tuổi con mình vào chiều 11/10. Không những thế, chân dài còn lên giọng chê trách mẹ đẻ Hồ Văn Cường, cho rằng mẹ nào con nấy.

Trong khi vụ việc xử lý tiền nong giữa Hồ Văn Cường và quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã giải quyết xong, người trong cuộc cũng không lên tiếng về vấn đề này thì ồn ào của các nghệ sĩ đấu tố nhau vẫn nhận được quan tâm của dư luận.

Vì câu chuyện của Hồ Văn Cường, Quế Vân (ảnh trái) đấu khẩu qua lại gay gắt với Phương Lê.

Phát ngôn gây sốc của Quế Vân bị cư dân mạng chỉ trích vì cô không có quyền mắng Hồ Văn Cường hay dùng những từ ngữ mang tính miệt thị một cậu bé mới 18 tuổi.

Sáng ngày 12/10, Hoa hậu Phương Lê lên tiếng chê trách, dạy ngược Quế Vân vì mắng Hồ Văn Cường. Bà mẹ ba con cho rằng, bản thân Quế Vân cũng là một người mẹ, có hai con nhưng lại buông lời ác độc với thanh niên đáng tuổi con mình, chẳng trách những người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng "chạy mất dép".

"Bạn cũng có con mà buông miệng độc ác với thằng đáng tuổi con mình thì tôi hiểu vì sao những người đàn ông của bạn lúc nào cũng cao chạy xa bay, bỏ dép không kịp nhặt.

Lớn rồi, đầu chắc 2 thứ tóc rồi mà nhìn sự việc chán thế bạn. Nhiều khi ở trong nhà còn chưa hiểu rõ ngoài ngõ, đừng xía vào bạn ơi, tất cả đều có lý do hết.

Nghịch tử nó đã làm gì? Chửi mẹ, đánh cha, cướp tiền cha mẹ..., nó có không?

Bạn có chắc chắn là từ nhỏ đến lớn bạn chưa bao giờ làm mẹ bạn buồn? Bạn là đứa con hoàn hảo mẹ bạn chắc hãnh diện lắm nhỉ? Tha cho nó đi bạn ơi", Hoa hậu Phương Lê chê trách Quế Vân.

Quế Vân đáp trả gay gắt vào chiều 12/10.

Bị đàn chị dạy dỗ, Quế Vân cũng không phải dạng vừa khi đáp lại với lời lẽ gây sốc: "Phương Lê là con nào ở cái showbiz này vậy? Một con chỉ rình ai ** ra là đớp. Chị mày ở trong showbiz từ khi mày vẫn chưa đẻ. Có khi hồi nhỏ hâm mộ chị lại nghẽo ngáp hát theo mấy bài hit của chị rồi cũng nên".

Hoa hậu ở biệt thự 200 tỷ cũng "bật" lại Quế Vân ngay trong đêm 12/10. Phương Lê mỉa mai Quế Vân là ca sĩ vô danh, chẳng có gì đáng tự hào khi tra mãi chẳng ra bài hit.

Bà mẹ ba con còn cho rằng, Quế Vân sửa mặt thì cũng nên sửa nết, bởi đó mới là thứ giữ chân đàn ông.

Phương Lê đáp lại cũng "không phải dạng vừa".

"Hôm nay nhờ bạn khoe mình mới biết bạn biết hát. Bạn làm ca sĩ sao không ai mời đi hát vậy? Gây mê dùng thuốc tê nhiều cũng có tác dụng phụ nhỉ? Bài hit của bạn là bài gì mà tôi thử Google không thấy thông tin?

Bạn nói tôi đã hâm mộ bạn thì bạn đúng bị HÂM NẶNG DO TÁC DỤNG PHỤ THUỐC MÊ RỒI. Đây là trường hợp hiếm lắm chứ bình thường người ta gây mê, nhiều người ta hiền tâm, ấm áp hơn, bạn đặc biệt nhỉ?"

"Tôi chả là ai trong showbiz hết, cũng không có nhu cầu trong showbiz luôn. Vì tôi thấy bạn ác độc, bạn khinh người, nhìn mặt mẹ thằng bé bạn chửi mẹ con nó, chỉ vì mẹ nó không có điều kiện sửa như bạn.

Có sửa cho bề ngoài đẹp mà cái tâm ác thì không ai khen đẹp đâu. Lỡ sửa bề ngoài sửa luôn cái NẾT được không? Cái NẾT mới giữ được đàn ông cơ.

Mình có con ráng tạo phước cho con, con trai nhờ đức mẹ đấy, ác quá tội con bạn ạ. Đời không ai đẹp mãi đâu, ai rồi cũng già, thấy người ta nghèo khinh hùa vô ăn hiếp thì ác thật", Phương Lê đanh thép viết.

Status của Quế Vân ngày 13/10.

Tới ngày 13/10, Quế Vân tiếp tục lời qua tiếng lại. Cô bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị đàn chị réo tên trong status. Chân dài khẳng định không biết hoa hậu quý bà là ai trong showbiz, đồng thời cho biết thêm, cô không đụng đến Phương Lê, hà cớ gì đàn chị lại nói mãi. Thậm chí, Quế Vân nghi ngờ Phương Lê đang cố tình "bú fame" mình.

Màn đấu khẩu qua lại trên mạng xã hội của hai người đẹp khiến nhiều netizen cũng "phát mệt". Nhiều người cho rằng, cả hai nên dừng lại ở đây vì mọi việc Hồ Văn Cường và người quản lý đã giải quyết êm thấm.